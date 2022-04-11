«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны» Украинские бойцы в Мариуполе пожаловались на отсутствие поддержки и даже связи с властями страны

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Украинский военнослужащий в Мариуполе, 12 марта 2022 года Mstyslav Chernov / AP / Scanpix / LETA

36-я отдельная бригада морской пехоты Военно-морских сил Украины, которая сейчас удерживает оборону в Мариуполе, заявила об отсутствии поддержки со стороны украинских властей. Сообщение об этом 11 апреля появилось на странице бригады в фейсбуке.

«Мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться», — сказано в сообщении.

Бригада заявила, что с начала войны лишь однажды получила 50 артиллерийских снарядов, 20 мин, несколько переносных противотанковых ракетных комплексов NLAW и комплект для приема спутникового интернета Starlink («Спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает»).

Больше нам ничего не передали. <…> Противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. <…> Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая из лужи, погибали пачками. <…> Пехота вся погибла, и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. <…> С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверно, последний бой, так как [боекомплектов] не осталось. Дальше врукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых — плен.

Украинское издание «Новинарня» сообщило, что связалось с военнослужащим, который ведет страницу 36-й бригады в фейсбуке. Тот подтвердил, что страница не взломана. При этом опубликованное сообщение является не официальной позицией подразделения, а «письмом морского пехотинца» — одного из высших офицеров 36-й бригады, через которого бригада поддерживала связь с внешним миром. Офицер якобы попросил обнародовать письмо без указания его фамилии 11 апреля, после того, как он перестанет выходить на связь, заявил собеседник издания.

Это не первая жалоба украинских бойцов, которые находятся в Мариуполе. 10 апреля в твиттере появилось видео с заместителем командира полка Святославом Паламаром. Он заявил, что у подразделения уже больше двух недель нет связи с политическим руководством Украины.

Вы задумывались о том, как здесь находиться, как сражаться в таких условиях, что испытывают защитники Мариуполя? <…> Это политики, которые рассказывают, что «мы их поддерживаем, мы постоянно на связи», но уже больше двух недель никто не поднимает трубку и никто ни с кем не общается. Это помнить, помнить про нас, помнить вечно про Мариуполь… Это город-мученик, город-борец. И мы не в прошлом, мы в настоящем, понимаете? Это когда ты читаешь про себя со скорбью, а ты еще есть, ты еще живешь надеждой, ты понимаешь, что к тебе должны прийти.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный после заявлений бойцов из Мариуполя сообщил, что оборона города продолжается, а связь с находящимися там подразделениями «устойчива и поддерживается».

«Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях. Верьте в ВСУ!» — написал Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что украинские бойцы в Мариуполе противостоят 10 тысячам российских военнослужащих. «Азов» сообщал, что силы противника превышают силы самого полка в 10 раз.

В Мариуполе, в частности, находятся боевые подразделения из Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров, как подсчитало издание , с 14 марта по 6 апреля 26 раз заявлял о скором взятии города. 8 апреля Кадыров заявил, что Мариуполь «освобожден на 98 процентов, остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод „Азовсталь“».

11 апреля представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сказал, что на заводе «Азовсталь» укрылись около трех-четырех тысяч «нациков». Они заняли подземные этажи завода, которые сложно взять штурмом, в связи с чем Басурин допустил возможность использования против них «химических войск».

Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор.

В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

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