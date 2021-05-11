Власти Украины обвинили в госизмене «кума Путина» Виктора Медведчука В деле есть эпизод о передаче секретных данных российским спецслужбам

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Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС / Scanpix / LETA

Депутата Верховной Рады Украины, Виктора Медведчука в госизмене. Аналогичное обвинение предъявлено и соратнику Медведчука, депутату Верховной Рады Тарасу Козаку. Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками в дом Медведчука в Киеве и офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляет Медведчук. Самого политика разыскивают. СБУ предполагает, что он находится в Украине, а Козак — в России.

В деле против Медведчука и Козака три эпизода. Первый касается покушения на хищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря). Второй — передачи российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку сведения о секретном подразделении украинской армии, предназначавшиеся для РФ). Третий — антиукраинской деятельности (Медведчука обвиняют в намерении создать «инфраструктуру влияния» через украинцев, работающих в РФ).

Зимой власти Украины ввели санкции против Медведчука и Козака. Они наложили ограничения на авиакомпании, самолетами которых Медведчук и Козак летали в Россию, обходя действующий в Украине запрет на прямые перелеты в РФ. Также власти отключили принадлежащие Козаку телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK и наложили арест на активы Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной стала информация о том, что Медведчук и Козак связаны с поставками угля из самопровозглашенных республик Донбасса в Россию.

В начале марта Служба безопасности Украины допросила Медведчука. Допрос был связан с аудиозаписями, которые незадолго до этого опубликовало украинское издание «Цензор.нет». На записях двое мужчин («Цензор.нет» заявил, что это Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков, который курировал в Кремле отношения с Украиной) обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе. Разговор состоялся в 2014 году, утверждал «Цензор.нет».

В конце марта представителей связанного с Медведчуком общественного движения обвинили в госизмене. По данным украинских правоохранительных органов, трое руководителей инициативных групп общественного движения «Украинский выбор», которое создал Медведчук, участвовали в организации и проведении референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого Россия включила полуостров в свой состав.

В 2019 году против Медведчука уже возбуждали дело о госизмене — из-за его слов о необходимости создания «автономного региона Донбасс» с собственным парламентом и правительством. Это дело расследовала Служба безопасности Украины. Однако в итоге оно было закрыто, поскольку в словах Медведчука не нашли состава преступления.

Виктор Медведчук — самый влиятельный пророссийский политик в Украине. Он неоднократно встречался с Путиным, входил в украинскую группу на переговорах по Донбассу в Минске, его считают одним из авторов . Медведчука связывали с угольным бизнесом в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также с нефтяным бизнесом в России.

О месте Медведчука в украинской политике

Украинские власти возбудили дело о госизмене против Виктора Медведчука — важного посредника в отношениях с Россией. На что это повлияет?

О месте Медведчука в украинской политике

Украинские власти возбудили дело о госизмене против Виктора Медведчука — важного посредника в отношениях с Россией. На что это повлияет?

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