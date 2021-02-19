Власти Украины ввели санкции против «кума Путина» Виктора Медведчука и его жены

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против депутата Верховной Рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука, которого называют . Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Медведчук и его жена Оксана Марченко вошли в число , против которых были введены санкции сроком на три года. Также в санкционный список попали 19 юридических лиц. Ограничения связаны с расследованием СБУ о финансировании терроризма.

Санкции предполагают, в частности, арест активов Медведчука и Марченко. Полный список ограничений Данилов не назвал, заявив, что он будет изложен в тексте указа президента Украины Владимира Зеленского. На сайте украинского президента этого документа пока нет.

«Мы пока разбираемся», — прокомментировал РБК решение СНБО сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

В начале февраля Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Рады Тараса Козака и отключил принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. СМИ сообщали, что Козак связан совместным бизнесом с Медведчуком.

После введения санкций партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщила, что инициирует процедуру импичмента Зеленского.