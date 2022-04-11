Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»
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Почта Финляндии приостановила отправления в Россию и Беларусь
Ограничения, анонсированные несколько дней назад, начали действовать с сегодняшнего дня. Теперь в Финляндию и из Финляндии нельзя будет получить и отправить ни письма, ни посылки.
Финский почтовый оператор Posti отметил, что это решение принято в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза «в связи с исключительными обстоятельствами».
Ранее отправленные, но не успевшие дойти до адресата письма и посылки будут возвращены отправителям.
Мариуполь
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