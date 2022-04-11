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Война Сорок седьмой день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 10 апреля можно посмотреть здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.

Почта Финляндии приостановила отправления в Россию и Беларусь

Ограничения, анонсированные несколько дней назад, начали действовать с сегодняшнего дня. Теперь в Финляндию и из Финляндии нельзя будет получить и отправить ни письма, ни посылки.

Финский почтовый оператор Posti отметил, что это решение принято в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза «в связи с исключительными обстоятельствами».

Ранее отправленные, но не успевшие дойти до адресата письма и посылки будут возвращены отправителям.

Мариуполь

Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Привет. Мы продолжаем в прямом эфире следить за происходящим в Украине и связанными с войной событиями в России и в мире.