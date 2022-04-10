Война Сорок шестой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 8 апреля можно посмотреть здесь.
Главные новости дня:
- Глава МВД Украины сообщил о возбуждении более 4200 уголовных дел о нарушении законов и обычаев войны после российского вторжения.
- Украина запретила импорт товаров из России.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно приехал в Киев (его визит не анонсировался). Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и прогулялся с ним по центру Киева.
- Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который называл Владимира Путина другом, заявил, что «разочарован» в нем.
- Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В рамках него домой вернулись 26 украинцев и 32 россиянина.
- YouTube из-за санкций заблокировал канал «Дума ТВ», где транслировались заседания российского парламента. В Госдуме призвали к блокировке сервиса, в МИД заявил, что YouTube «подписал себе приговор».
- По информации «Би-би-си», Россия поручила командование «спецоперацией» в Украине генералу Александру Дворникову, который командовал российскими войсками в Сирии.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Накануне в Киеве побывал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его визит заранее не анонсировался. Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский, в частности, прогулялись по Киеву.
Украинские СМИ разобрали, во что был одет Зеленский, когда появился на публике с британским премьером.
Президент Украины с начала российского вторжения помиловал 363 осужденных, которые выразили готовность защищать страну с оружием в руках, сообщил Минюст Украины.
Бывшие осужденные достойно проявили себя на поле боя, говорится в заявлении Минюста Украины. Двое из помилованных — жители Киева и Житомирской области — героически погибли. Один из них посмертно награжден орденом «За мужество».
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай сообщил о ночном обстреле Северодонецка. По его словам, повреждены два многоэтажных дома и здание средней школы. Жертв, по предварительным данным, нет.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта, невозможно.
Здравствуйте! Мы начинаем новую трансляцию, в которой будем следить за происходящим в Украине и вокруг нее.