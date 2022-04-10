Война Сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 8 апреля можно посмотреть здесь.

Главные новости дня:

Глава МВД Украины сообщил о возбуждении более 4200 уголовных дел о нарушении законов и обычаев войны после российского вторжения.

Украина запретила импорт товаров из России.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон неожиданно приехал в Киев (его визит не анонсировался). Он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и прогулялся с ним по центру Киева.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который называл Владимира Путина другом, заявил, что «разочарован» в нем.

Украина и Россия провели очередной обмен пленными. В рамках него домой вернулись 26 украинцев и 32 россиянина.

YouTube из-за санкций заблокировал канал «Дума ТВ», где транслировались заседания российского парламента. В Госдуме призвали к блокировке сервиса, в МИД заявил, что YouTube «подписал себе приговор».

По информации «Би-би-си», Россия поручила командование «спецоперацией» в Украине генералу Александру Дворникову, который командовал российскими войсками в Сирии.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.