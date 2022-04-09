Война Сорок пятый день. Онлайн «Медузы»

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Главные новости последних часов:

Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России.

«Би-би-си»: командование операцией в Украине поручено генералу Александру Дворникову.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала скорейшее рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС.

Здание вокзала Краматорска попало под ракетный обстрел, погибли 52 человека. Удар был нанесен ракетой «Точка-У». Такие ракеты используются ВС Украины, а в России официально сняты с вооружения, но есть на хранении.

Из-за авиаудара в Краматорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады ВС Украины полковника Ярошевича.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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