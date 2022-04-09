Война Сорок пятый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 8 апреля можно посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России.
- «Би-би-си»: командование операцией в Украине поручено генералу Александру Дворникову.
- Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала скорейшее рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС.
- Здание вокзала Краматорска попало под ракетный обстрел, погибли 52 человека. Удар был нанесен ракетой «Точка-У». Такие ракеты используются ВС Украины, а в России официально сняты с вооружения, но есть на хранении.
- Из-за авиаудара в Краматорске Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против командира 19-й ракетной бригады ВС Украины полковника Ярошевича.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
Два человека пострадали в результате ночного обстрела Миргорода в Полтавской области, сообщил глава военной администрации региона Дмитрий Лунин. По его данным, ракетный удар нанес значительный урон инфраструктуре города.
С начала войны в Украине погибли 176 детей и еще 324 получили ранения, сообщает офис украинского генпрокурора. Больше всего пострадавших детей в Донецкой (102), Киевской (91) и Харьковской (76) областях.
Датский Saxo Bank уведомил клиентов из России и Беларуси, что с 6 июня 2022 года прекратит обслуживать их брокерские счета из-за санкций. Ограничения не коснутся граждан, у которых есть резидентство в одной из стран Евросоюза, а также инвесторов из других стран СНГ.
Saxo Bank стал первым крупным иностранным брокером, который отказался обслуживать клиентов из России.
Российские войска перегруппировываются на востоке Украины перед наступлением на Харьков, заявил в интервью CNN начальник военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.
«Они перегруппировываются в сторону города Изюм через Белгород. Они вводят дополнительные войска в Белгород, чтобы компенсировать свои потери в Украине. Они планируют наступать в первую очередь на Харьков. Они попытаются добить город Мариуполь и только после этого, возможно, попытаются инициативно наступать на Киев», — рассказал представитель Минобороны Украины.
В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.
Минобороны Великобритании — о ситуации в зоне боевых действий 9 апреля
- Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, как, например, по погибшим в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
- Российские операции сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, военно-морские силы РФ продолжают пуски крылатых ракет по территории Украины.
- Ожидается увеличение активности российской авиации на юге и востоке Украины.
- Российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.
Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте до уровня «выборочный дефолт» («SD»).
Ранее министерство финансов РФ не смогло расплатиться по евробондам в долларах, впервые выполнив платеж по долгам в рублях.
«В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в долларовые, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство переведет эти платежи в течение 30 дней льготного периода, отчасти потому, что, по нашему мнению, санкции в отношении России, вероятно, будут усилены в ближайшие недели», — цитирует РБК пресс-релиз S&P.
8 апреля в городе Буча в Киевской области Украины начали проводить эксгумацию тел людей, похороненных в братской могиле, которая во время российской оккупации появилась недалеко от церкви Андрея Первозванного. Всего в ней, по предварительной оценке, похоронены 67 человек.
В день эксгумации Бучу посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Харьков, 8 апреля
Международный валютный фонд одобрил открытие специального счета для финансовой помощи Украине.
С помощью этого инструмента страны-доноры смогут направлять «гранты и займы на удовлетворение платежного баланса и бюджетных потребностей Украины, а также на помощь в стабилизации ее экономики».
В пресс-релизе МВФ говорится, что правительство Канады предложило выделить Украине из своего федерального бюджета до одного миллиарда канадских долларов через спецсчет фонда.
В начале марта совет директоров МВФ одобрил выплату Украине в размере 1,4 миллиарда долларов США в качестве меры срочного реагировании на экономические потрясения, вызванные войной.
Президент США Джо Байден подписал два законопроекта, принятые Конгрессом в связи с войной в Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Первый документ вводит запрет на импорт энергоносителей из России. Второй приостанавливает нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Это значит, что импорт из стран лишится режима наибольшего благоприятствования на американском рынке. Власти США смогут устанавливать для российских и белорусских товаров более высокие пошлины, чем для остальных стран-членов ВТО.
Здравствуйте! Сегодня 45-й день войны в Украине. «Медуза» продолжает рассказывать обо всем, что происходит в стране и вокруг нее.