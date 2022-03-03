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Грузия вслед за Украиной подала заявку на вступление в Евросоюз

Источник: Новости — Грузия

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.

Ранее Грузия планировала подавать такую заявку в 2024 году, а получить статус кандидата — к 2030-му. Решение ускорить процесс власти Грузии приняли после российского вторжения в Украину.

После вторжения такую заявку подала Украина.

В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009), Сербия (в 2009), Турция (в 1987) и Черногория (в 2008).

Новости — Грузия
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