Грузия вслед за Украиной подала заявку на вступление в Евросоюз
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.
Ранее Грузия планировала подавать такую заявку в 2024 году, а получить статус кандидата — к 2030-му. Решение ускорить процесс власти Грузии приняли после российского вторжения в Украину.
После вторжения такую заявку подала Украина.
В настоящий момент пять стран имеют статус кандидата на вступление в Евросоюз: Северная Македония (подала заявку в 2004 году), Албания (в 2009), Сербия (в 2009), Турция (в 1987) и Черногория (в 2008).