Горсовет Мариуполя заявил, что в городе начали работать российские мобильные крематории

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В Мариуполе начали работать мобильные крематории российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале городского совета Мариуполя со ссылкой на очевидцев.

«После широкой международной огласки геноцида в Буче высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в Мариуполе», — заявил горсовет.

По его данным, в мобильных крематориях сжигают тела погибших мариупольчан. К этому якобы привлекли местных жителей, согласившихся сотрудничать с россиянами, и людей из ДНР; координирует их местный пророссийский политик Константин Иващенко, несколько дней назад объявленный мэром Мариуполя. Избранный мэр Вадим Бойченко в конце марта уехал из города, но заявил, что продолжает работать над эвакуацией его жителей.

«Неделю тому назад осторожные оценки указывали на пять тысяч погибших [в Мариуполе]. Но учитывая размеры города, катастрофические разрушения, продолжительность блокады и жесткое сопротивление, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч мирных мариупольцев. Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя», — заявил горсовет.

Его представители также утверждают, что всех потенциальных свидетелей убийств и других насильственных действий российской армии в городе пытаются найти и «уничтожить».

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

В начале апреля, после отступления российских войск из Киевской области (Минобороны РФ назвало это «плановой перегруппировкой»), в СМИ и соцсетях появились фото и видео тел на улицах Бучи. Погибшие были в гражданской одежде, некоторые — со связанными руками. Украинские власти заявили, что это убитые российскими войсками мирные жители. Россия это отрицает.

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что российские военные убили в городе около 320 мирных жителей. Власти Гостомеля и Бородянки — еще двух населенных пунктов Киевской области, где находились российские войска, — заявили о пропаже в общей сложности около 600 человек. Предполагается, что как минимум часть из них погибла, но их тела не нашли.

Что произошло в Буче. Разбор «Медузы»

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды

Что произошло в Буче. Разбор «Медузы»

Как убивали людей в Буче Подробная реконструкция событий. И разбор «версий» кремлевской пропаганды

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