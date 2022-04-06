Власти Украины заявили о пропаже 400 человек в Гостомеле и еще 200 в Бородянке

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За 35 дней, которые российские войска занимали в Киевской области, в поселке пропали без вести более 400 человек. Об этом «Громадське радiо» рассказал глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

«В Гостомеле не так много было найдено тел, дальше в селах нашей общины были найдены расстрелянные тела, убитые жители. Также несколько жителей нашей общины были найдены в Буче. У нас есть подтвержденные данные, что люди из Глебовки попадали в Гостомель, а потом с ними пропадала связь», — сообщил Думенко.

По его словам, из свидетельств очевидцев, фото- и видеоматериалов известно, что некоторые пропавшие погибли, но их тела пока не нашли. Глава поселковой военной администрации предполагает, что в Гостомеле «оккупанты тщательнее заметали следы».

«Ты мог двигаться в направлении Гостомеля и вдоль дороги стояли расстрелянные автомобили с телами, включая детей. И мог возвращаться назад — а этих тел уже не было», — пояснил он.

В свою очередь исполняющий обязанности мэра Георгий Ерко сообщил, что в городе пропали без вести около 200 человек. Он предполагает, что они погибли под обломками зданий, разрушенных российскими авиаударами. Его заявление процитировала газета The New York Times в своем репортаже из города.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

После переговоров в Стамбуле 29 марта Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях. 2 апреля Минобороны Украины сообщило, что российские войска ушли из Киевской области.

После отвода российских войск появились сообщения, фотографии и видео с телами убитых в городах Киевской области, в том числе в Буче. Власти Украины заявили, что мирных жителей убили российские военные. В Москве сообщения о массовых убийствах в населенных пунктах Киевской области назвали «провокацией» и «постановкой киевского режима».