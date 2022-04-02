Минобороны Украины: в Киевской области больше нет российских войск
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В Киевской области больше нет российских войск. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
В числе населенных пунктов, которые теперь контролируют украинские военные, Маляр отметила Ирпень, Бучу и Гостомель.
Чиновница призвала местных жителей временно воздержаться от возвращения в эти населенные пункты до завершения процесса по разминированию.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
После переговоров в Стамбуле 29 марта Россия объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях. Замминистра обороны Александр Фомин заявлял, что такое решение было принято «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».
30 марта Минобороны РФ уточнило, что речь идет о «плановой перегруппировке» российских войск, объяснив ее тем, что «все основные задачи российских сил на киевском и черниговском направлениях выполнены». Целью перегруппировки в ведомстве назвали «завершение операции по полному освобождению Донбасса».