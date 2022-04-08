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Война Сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 7 апреля можно посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель отправились в Киев.
  • США ввели блокирующие санкции против «Алросы».
  • В Еврокомиссии заявили, что расчеты за газ в рублях будут считаться обходом санкций.
  • «Русал» призвал расследовать убийства в Буче.
  • Германия выделит 2 миллиарда евро на размещение украаинских беженцев.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.

В Буче установили личности 163 убитых местных жителейсообщил глава города Анатолий Федорук.

Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были — или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье.

По словам Федорука, на данный момент в городе найдены 320 тел погибших.

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Друзья, напоминаем вам, что мы также ведем онлайн в телеграме. Там, например, можно посмотреть на очередные фейки от «России 24».

В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

Никольское, Донецкая область, 25 километров от Мариуполя

Пункт временного размещения эвакуированных жителей, организованный в общеобразовательной школе. На доске люди оставляют записки родственникам, с которыми они потеряли связь.

Михаил Терещенко / ТАСС

На открытии Московской биржи доллар упал более чем на рубль

Американская валюта на старте торгов стоит 74,7 рубля. Евро упал примерно на 50 копеек до 80,9 рубля.

Сегодня в Украине будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуаци мирных жителей

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Коридоры будут работать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях и позволят эвакуироваться из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Рубужного, села Горного, Энергодара, Мелитополя, Токмака и Бердянска.

Последние данные ООН по погибшим в Украине

Всего подтверждены 1611 смертей мирных жителей, в том числе 131 ребенка. Ранения получили 2227 человек.

  • На территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, погибли 425 человек.
  • На территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР погибли 67 человек.
  • В других регионах Украины погибли 1119 человек.

В ООН подчеркивают, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а в местах, где ведутся бои, оперативно проверить информацию невозможно.

С начала войны в Киеве были повреждены 208 жилых домов

Также, по данным городской администрации, повреждения получили :

  • 29 детских садов и один детский дом.
  • 46 школ.
  • 13 административных зданий.
  • 2 спортивных объекта.
  • 5 объектов социальной сферы.
  • 17 объектов здравоохранения,
  • 10 объектов культурной сферы.
  • 48 объектов транспортной инфраструктуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель едут в Киев.

Бородянка, Киевская область

Спасатели и волонтеры разбирают завалы. 7 апреля 2022 года
Aleksey Filippov / AFP / Scanpix / LETA

Новая оперативная сводка британской разведки

  • На севере российские войска в настоящее время полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для атак в Донбассе.
  • Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к переброске дальше на восток. При этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.
  • Обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.

Германия выделит два миллиарда евро на размещение украинских беженцев

Правительство страны перечислит эти средства в бюджеты федеральных земель, чтобы они смогли покрыть расходы на содержание беженцев и их интеграцию.

В стране уже зарегистрированы 316 тысяч беженцев из Украины, около 60 тысяч из них — в Берлине.

Утренняя сводка Генштаба ВСУ

  • ВС РФ продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Основные усилия сосредоточены на взятии Мариуполя, наступлении в районе Изюма, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении Россия старается не допустить продвижения украинских войск.
  • Вооруженные силы Беларуси усилили охрану украинско-белорусской границы. Сохраняется вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. 
  • На территории Беларуси проводится набор добровольцев для комплектования новых подразделений ЧВК.
  • Российские войска восстанавливают боеспособность подразделений в районах Брянской и Курской областей. Ведутся работы по восстановлению железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово.
  • Армия России продолжает блокировать Харьков. В занятом ими Изюме представители ДНР выполняют функции полиции: проверяют документы и проводят обыски.
  • ВС РФ не перестают наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
  • На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак ВС РФ, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать — автомобильной техники российской армии.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.

США ввели блокирующие санкции против «Алросы»

В новый список американского Минфина, помимо «Алросы», также попала «Объединенная судостроительная корпорация» и ее дочерние компании — конструкторские бюро «Алмаз» и «Рубин», Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи», «Севмаш».

Санкции были введены также против восьмерых членов совета директоров «Объединенной строительной корпорации».

В пресс-релизе ведомства отмечается, что новые санкции лишат Россию «дополнительных источников поддержки и доходов» для ведения войны.

Обуховичи, Киевская область

Женщина осматривает окоп, сделанный российскими военными.
Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Привет. Мы продолжаем следить в прямом эфире за войной в Украине, а также за связанными с ней событиями в России и в мире.