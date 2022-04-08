Война Сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»

новости

Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 7 апреля можно посмотреть здесь.

Главные новости последних часов:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель отправились в Киев.

США ввели блокирующие санкции против «Алросы».

В Еврокомиссии заявили, что расчеты за газ в рублях будут считаться обходом санкций.

«Русал» призвал расследовать убийства в Буче.

Германия выделит 2 миллиарда евро на размещение украаинских беженцев.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.