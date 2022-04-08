Война Сорок четвертый день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 7 апреля можно посмотреть здесь.
Главные новости последних часов:
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель отправились в Киев.
- США ввели блокирующие санкции против «Алросы».
- В Еврокомиссии заявили, что расчеты за газ в рублях будут считаться обходом санкций.
- «Русал» призвал расследовать убийства в Буче.
- Германия выделит 2 миллиарда евро на размещение украаинских беженцев.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.
В Буче установили личности 163 убитых местных жителей, сообщил глава города Анатолий Федорук.
Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были — или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье.
По словам Федорука, на данный момент в городе найдены 320 тел погибших.
Друзья, напоминаем вам, что мы также ведем онлайн в телеграме. Там, например, можно посмотреть на очередные фейки от «России 24».
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
Никольское, Донецкая область, 25 километров от Мариуполя
Пункт временного размещения эвакуированных жителей, организованный в общеобразовательной школе. На доске люди оставляют записки родственникам, с которыми они потеряли связь.
На открытии Московской биржи доллар упал более чем на рубль
Американская валюта на старте торгов стоит 74,7 рубля. Евро упал примерно на 50 копеек до 80,9 рубля.
Сегодня в Украине будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуаци мирных жителей
Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Коридоры будут работать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях и позволят эвакуироваться из Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Рубужного, села Горного, Энергодара, Мелитополя, Токмака и Бердянска.
Последние данные ООН по погибшим в Украине
Всего подтверждены 1611 смертей мирных жителей, в том числе 131 ребенка. Ранения получили 2227 человек.
- На территориях Донецкой и Луганской областей, подконтрольных Украине, погибли 425 человек.
- На территориях, контролируемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР погибли 67 человек.
- В других регионах Украины погибли 1119 человек.
В ООН подчеркивают, что реальное количество погибших намного больше, так как в отчеты попадают только подтвержденные случаи, а в местах, где ведутся бои, оперативно проверить информацию невозможно.
С начала войны в Киеве были повреждены 208 жилых домов
Также, по данным городской администрации, повреждения получили :
- 29 детских садов и один детский дом.
- 46 школ.
- 13 административных зданий.
- 2 спортивных объекта.
- 5 объектов социальной сферы.
- 17 объектов здравоохранения,
- 10 объектов культурной сферы.
- 48 объектов транспортной инфраструктуры.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный комиссар ЕС Жозеп Боррель едут в Киев.
Бородянка, Киевская область
Новая оперативная сводка британской разведки
- На севере российские войска в настоящее время полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для атак в Донбассе.
- Многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к переброске дальше на восток. При этом любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.
- Обстрелы городов на востоке и юге продолжаются, и российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного города Изюм, который остается под их контролем.
Германия выделит два миллиарда евро на размещение украинских беженцев
Правительство страны перечислит эти средства в бюджеты федеральных земель, чтобы они смогли покрыть расходы на содержание беженцев и их интеграцию.
В стране уже зарегистрированы 316 тысяч беженцев из Украины, около 60 тысяч из них — в Берлине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- ВС РФ продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины. Основные усилия сосредоточены на взятии Мариуполя, наступлении в районе Изюма, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении Россия старается не допустить продвижения украинских войск.
- Вооруженные силы Беларуси усилили охрану украинско-белорусской границы. Сохраняется вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
- На территории Беларуси проводится набор добровольцев для комплектования новых подразделений ЧВК.
- Российские войска восстанавливают боеспособность подразделений в районах Брянской и Курской областей. Ведутся работы по восстановлению железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово.
- Армия России продолжает блокировать Харьков. В занятом ими Изюме представители ДНР выполняют функции полиции: проверяют документы и проводят обыски.
- ВС РФ не перестают наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
- На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак ВС РФ, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать — автомобильной техники российской армии.
В условиях войны невозможно проверить информацию, которую распространяют официальные представители сторон конфликта. Относитесь к ней с осторожностью.
США ввели блокирующие санкции против «Алросы»
В новый список американского Минфина, помимо «Алросы», также попала «Объединенная судостроительная корпорация» и ее дочерние компании — конструкторские бюро «Алмаз» и «Рубин», Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи», «Севмаш».
Санкции были введены также против восьмерых членов совета директоров «Объединенной строительной корпорации».
В пресс-релизе ведомства отмечается, что новые санкции лишат Россию «дополнительных источников поддержки и доходов» для ведения войны.
Обуховичи, Киевская область
Привет. Мы продолжаем следить в прямом эфире за войной в Украине, а также за связанными с ней событиями в России и в мире.