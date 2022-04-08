Глава Еврокомиссии пообещала Украине скорейшее рассмотрение заявки на вступление в ЕС
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев пообещала властям Украины скорейшее рассмотрение их заявки на вступление в Евросоюз, сообщает Reuters.
Фон дер Ляйден вручила президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит Еврокомиссии рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
«Это не займет годы как обычно, я думаю, что речь идет о нескольких неделях», — сказала глава Еврокомиссии. Зеленский, в свою очередь, пообещал вернуть заполненный опросник через неделю.
Фон дер Ляйден также подчеркнула, что из-за санкции, введенных из-за вторжения, «Россия погрузится в экономический, финансовый и технологический упадок», в то время, как Украина «движется к европейскому будущему».
Как пишет DW, глава Еврокомиссии рассчитывает, что к рассмотрению заявки Украины на вступление в ЕС приступят уже этим летом.
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Украина подала заявку на вступление в Европейский Союз вскоре после российского вторжения. Евросоюз оказал Украине финансовую и материальную помощь и ввел несколько пакетов санкций в отношении России.