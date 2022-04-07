Война Сорок третий день. Онлайн «Медузы»
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Хорватия вслед за другими странами ЕС и НАТО вышлет часть российских дипломатов, заявил министр иностранных дел страны Гордан Грлич-Радман. Он назвал число дипломатических сотрудников РФ, которым объявят о высылке.
«Псковская губерния»: около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать в Украину
По словам источников издания, после первых дней войны военнослужащие были выведены на территорию Беларуси, а затем вернулись в место дислокации в Псков.
Сейчас большую часть из них увольняют, но некоторым угрожают и уголовными делами, написала «Псковская губерния» 6 апреля.
Ранее СМИ сообщали об отказе ехать на войну со стороны 12 бойцов краснодарского ОМОНа, 11 бойцов ОМОНа в Хакасии и около 300 военнослужащих из Южной Осетии.
С начала войны ЕС заплатил России в 35 раз больше, чем передал помощи Украине
Европейские страны заплатили России 35 миллиардов евро за энергоносители с начала войны в Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, объем финансовой помощи Украине был в 35 раз меньше.
«Мы должны помочь [украинцам] защитить себя. Мы дали Украине почти миллиард евро. Может показаться, что это много, но миллиард евро — это то, что мы платим [Владимиру] Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет», — сказал Боррель.
Канадский МИД вызовет посла России, чтобы показать ему фотографии и «детальные описания» нападений в Буче и Ирпене, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
С начала войны спикер Госдумы Вячеслав Володин, который и раньше не стеснялся поддерживать президента России во всех начинаниях (и даже провозгласил лозунг «Нет Путина — нет России»), ведет себя особенно активно.
В ежедневных постах и выступлениях Володин клеймит предателями культурных деятелей, выступивших против войны, требует продавать за рубли не только газ, но и другие товары, а также называет «больным и несчастным» президента США Джо Байдена. И все — только ради того, чтобы порадовать одного человека: Владимира Путина.
Спецкор «Медузы» Андрей Перцев рассказывает, как спикер Госдумы научился понимать настроение российского лидера и стал главной ролевой моделью для провластных политиков.
В США считают, что смогут идентифицировать российские военные части, на которые Украина и западные страны возлагают ответственность за убийства мирных жителей в Буче, заявил CNN неназванный американский чиновник.
Вот как выглядела Буча 6 апреля.
Тем временем официальный телеканал Минобороны РФ «Звезда» показал кадры с Запорожской АЭС в Энергодаре, которую контролируют российские военные. Утверждается, что станция сейчас является «максимально безопасным» объектом.
Россия начала создавать в захваченном Энергодаре псевдоорганы власти и «уволили» законных чиновников, сообщило украинское предприятие «Энергоатом» (управляет расположенной в городе Запорожской АЭС).
34 члена так называемого «общественного совета самоорганизации Энергодара» избрали главой города Андрея Шевчика — депутата горсовета от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». А он своим приказом «уволил» действующего главу города Дмитрия Орлова и руководителей органов городской власти.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, не представляется возможным.
Главные новости за ночь:
- Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российская армия завершила вывод своих сил из Киевской и Черниговской областей Украины.
- Основополагающий акт о сотрудничестве России с НАТО теперь неактуален, «его дни прошли», заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в своей статье для издания The Telegraph.
- Генассамблея ООН 7 апреля рассмотрит вопрос об исключении России из Совета по правам человека. Чтобы исключить РФ, потребуется две трети голосов членов Генассамблеи, в которой состоят 193 страны мира.
- На частотах телеканала Euronews, вещание которого власти РФ запретили в марте, будет работать новый телеканал «Соловьев.Live», сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
Сегодня сорок третий день войны в Украине. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.