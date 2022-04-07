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Война Сорок третий день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с первого дня следит за войной в прямом эфире. Хронику событий 6 апреля можно посмотреть здесь.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой»

«Медуза» — независимое издание, и мы работаем только в интересах читателей. Мы просим вас помочь нашей редакции. Спасибо вам!

Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны и обращение редакции к украинским читателям.

Хорватия вслед за другими странами ЕС и НАТО вышлет часть российских дипломатов, заявил министр иностранных дел страны Гордан Грлич-Радман. Он назвал число дипломатических сотрудников РФ, которым объявят о высылке.

Какие еще страны высылают российских дипломатов

С начала апреля 16 стран объявили персонами нон грата более 200 российских дипломатов Список государств, которые высылают сотрудников посольств РФ

Какие еще страны высылают российских дипломатов

С начала апреля 16 стран объявили персонами нон грата более 200 российских дипломатов Список государств, которые высылают сотрудников посольств РФ

«Псковская губерния»: около 60 военнослужащих из Пскова отказались ехать воевать в Украину

По словам источников издания, после первых дней войны военнослужащие были выведены на территорию Беларуси, а затем вернулись в место дислокации в Псков.

Сейчас большую часть из них увольняют, но некоторым угрожают и уголовными делами, написала «Псковская губерния» 6 апреля.

Ранее СМИ сообщали об отказе ехать на войну со стороны 12 бойцов краснодарского ОМОНа, 11 бойцов ОМОНа в Хакасии и около 300 военнослужащих из Южной Осетии.

С начала войны ЕС заплатил России в 35 раз больше, чем передал помощи Украине

Европейские страны заплатили России 35 миллиардов евро за энергоносители с начала войны в Украине, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, объем финансовой помощи Украине был в 35 раз меньше.

«Мы должны помочь [украинцам] защитить себя. Мы дали Украине почти миллиард евро. Может показаться, что это много, но миллиард евро — это то, что мы платим [Владимиру] Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет», — сказал Боррель.

Канадский МИД вызовет посла России, чтобы показать ему фотографии и «детальные описания» нападений в Буче и Ирпене, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Что произошло в Буче

Буча. Пригороды Киева. Самые страшные кадры этой войны Российские войска отступили из Киевской области. Вот что они оставили после себя

Что произошло в Буче

Буча. Пригороды Киева. Самые страшные кадры этой войны Российские войска отступили из Киевской области. Вот что они оставили после себя

С начала войны спикер Госдумы Вячеслав Володин, который и раньше не стеснялся поддерживать президента России во всех начинаниях (и даже провозгласил лозунг «Нет Путина — нет России»), ведет себя особенно активно.

В ежедневных постах и выступлениях Володин клеймит предателями культурных деятелей, выступивших против войны, требует продавать за рубли не только газ, но и другие товары, а также называет «больным и несчастным» президента США Джо Байдена. И все — только ради того, чтобы порадовать одного человека: Владимира Путина.

Спецкор «Медузы» Андрей Перцев рассказывает, как спикер Госдумы научился понимать настроение российского лидера и стал главной ролевой моделью для провластных политиков.

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Путин по фамилии Володин Как Вячеслав Володин пытается использовать войну, чтобы не потерять кресло спикера — а может быть, даже стать идеальным преемником

Подробности

Путин по фамилии Володин Как Вячеслав Володин пытается использовать войну, чтобы не потерять кресло спикера — а может быть, даже стать идеальным преемником

В США считают, что смогут идентифицировать российские военные части, на которые Украина и западные страны возлагают ответственность за убийства мирных жителей в Буче, заявил CNN неназванный американский чиновник.

Вот как выглядела Буча 6 апреля.

Roman Pilipey / EPA / Scanpix / LETA

Тем временем официальный телеканал Минобороны РФ «Звезда» показал кадры с Запорожской АЭС в Энергодаре, которую контролируют российские военные. Утверждается, что станция сейчас является «максимально безопасным» объектом.

Россия начала создавать в захваченном Энергодаре псевдоорганы власти и «уволили» законных чиновников, сообщило украинское предприятие «Энергоатом» (управляет расположенной в городе Запорожской АЭС).

34 члена так называемого «общественного совета самоорганизации Энергодара» избрали главой города Андрея Шевчика — депутата горсовета от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». А он своим приказом «уволил» действующего главу города Дмитрия Орлова и руководителей органов городской власти.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют представители сторон конфликта, не представляется возможным.

Главные новости за ночь:

  • Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российская армия завершила вывод своих сил из Киевской и Черниговской областей Украины.
  • Основополагающий акт о сотрудничестве России с НАТО теперь неактуален, «его дни прошли», заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в своей статье для издания The Telegraph.
  • Генассамблея ООН 7 апреля рассмотрит вопрос об исключении России из Совета по правам человека. Чтобы исключить РФ, потребуется две трети голосов членов Генассамблеи, в которой состоят 193 страны мира.
  • На частотах телеканала Euronews, вещание которого власти РФ запретили в марте, будет работать новый телеканал «Соловьев.Live», сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

Сегодня сорок третий день войны в Украине. Мы возобновляем наш онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях.