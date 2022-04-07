Страны ЕС согласовали новый пакет санкций. Он включает в себя запрет на импорт российского угля

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Страны — члены Евросоюза согласовали пятый пакет санкций в отношении России, пишет Associated Press. В частности, им удалось договориться о параметрах запрета на импорт российского угля, которые первоначально вызвали разногласия. Также согласован и окончательный запрет на экспорт в Россию вооружений.

Кроме того, в рамках пятого пакета санкций будет закрыт доступ торговым судам под российским флагам в европейские порты, а российскому грузовому транспорту запретят въезд в ЕС.

Полный список новых санкций будет обнародован в ближайшее время.

Ряд стран, сообщает Bloomberg, также настаивали на запрете импорта российской нефти. Однако этот пункт, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, будет обсуждаться отдельно.

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