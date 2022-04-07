The New York Times подтвердила подлинность видео с убитыми российскими солдатами под Киевом. Один из них ранен, в него стреляют в упор

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Уничтоженная российская бронетехника на дороге около села Дмитровка в Киевской области Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

6 апреля газета The New York Times сообщила, что верифицировала подлинность видео, на котором, по всей видимости, запечатлено убийство украинскими военными российского солдата, а также показаны еще несколько убитых россиян (в том числе со связанными руками). Видео было опубликовано в понедельник, 4 апреля, когда главной темой в международных СМИ была гибель мирных жителей в Буче. Пророссийские медиа, считающие случившееся в Буче провокацией и постановкой (что явно не соответствует действительности), уже сообщают якобы об идентификации военных, убивших россиян. Власти Украины подлинность видео напрямую признавать пока отказываются.

Краткое содержание видео. В ролике, верифицированном The New York Times, показаны четверо российских военных, лежащих на шоссе в лужах крови. По крайней мере один из них в начале видео жив (хотя, очевидно, тяжело ранен). Его убивают из огнестрельного оружия. На видео видны лица троих украинских военных; один из них — мужчина с бородой, про которого автор ролика говорит как про грузина. Также на видео попала российская боевая машина, нагруженная вещами.

Ролик длится две минуты 22 секунды. На нем видно шоссе, на котором в лужах крови лежат четверо солдат. У некоторых на руках белые повязки (опознавательный знак российских солдат), у одного связаны руки за спиной. В дальнейшем в ролике появляются военные с нашивками в виде украинского флага и синими повязками (украинский опознавательный знак). Видео начинается с обсуждения, что один из лежащих на дороге солдат еще жив. Его головы не видно — на нее натянута куртка. За кадром звучат фразы разных людей: «Снимай это все мародерство», «Мне надо еще морды ихние поснимать». После слов оператора «Ну все, он хрипит уже *****» человек, находящийся за кадром справа от него, два раза стреляет в лежащего. Тот продолжает двигаться и хрипеть. Кто-то произносит: «А перчатки хорошие». После этого звучит диалог: — Да он, *****, он храпит! — Да оставь ***** его! В солдата стреляют еще раз, и звучит ответ: «Не хочу я его оставлять *****». После этого оператор показывает еще двоих лежащих на асфальте людей. Один из них лежит на животе со связанными руками за спиной, его голова — в луже крови. Рядом лежит мужчина на спине, он весь в крови ниже пояса. Никто из них не двигается; при этом также слышен звук, похожий на хрип. Оператор комментирует: «Вот они, *****, защитнички русской армии». Затем оператор показывает дорогу, на которой вдали что-то «догорает» — предположительно, разбитая российская техника. Мимо проходит бородатый мужчина, оператор говорит ему «Слава Украине», тот отвечает с акцентом «Героям слава!», после чего оператор произносит «Грузины, *****». Далее он направляется к стоящей на обочине с символами V, поясняя: «А вот, ****, трофей, сука». На машине закреплен груз — можно различить сумку и большую бутыль для кулера. Затем оператор снова показывает разрушенную технику вдали и переводит камеру в противоположную сторону дороги — там, возле лежащих на земле российских военных, стоит группа украинских военнослужащих. Оператор говорит «А вот , *****, пацаны» и со словами «Саня, блин! Слава Украине!» показывает мужчину, который с улыбкой идет к нему, держа в поднятых руках какие-то предметы (предположительно, смартфон и перчатки). Мужчина подходит к оператору со словами «Чуть-чуть дали». Затем оператор, похоже, передает мужчине камеру. Он отходит на несколько секунд к мертвым россиянам, а затем возвращается к камере и говорит: «Не ходите на нашу землю, *****».

Где и при каких обстоятельствах было снято видео

The New York Times, как ранее и Conflict Intelligence Team, идентифицировала место съемки как село Дмитровка (вернее, дорога к северу от него), расположенное у трассы Киев — Житомир, в нескольких километрах к юго-западу от Бучи и Ирпеня. Российские войска несколько недель находились в этом районе, но в конце марта начали оттуда отступать, в результате покинув Киевскую область.

О разгроме российских сил около Дмитровки в начале апреля сообщали несколько украинских официальных источников. 1 и 2 апреля ролики про это выпустило Минобороны Украины. В этих видео украинский военный показывает на уничтоженную российскую технику и рассказывает, что россияне «прорывались с бабушкиного сада» и «нарвались» на его машину. «Одну я спалил, моя машина, одну мы трофейную забрали. И старлея и лейтенанта взяли пленных, отвезли их », — говорит он.

2 апреля о бое в районе Дмитровки на своем ежедневном брифинге рассказал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Говоря о том, как украинцы выбивают врага с позиций в Киевской области, он упомянул «героический эпизод», в котором два танка выкатились на «усиленную танковую роту противника», уничтожили 10 танков и заставили другие силы россиян отступить.

Наконец, 3 апреля пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщила об операции по освобождении Дмитровки и соседней Капитановки. По словам командира группы спецназа ГУР с позывным «Титан», украинцы вынудили противника покинуть Дмитровку, чтобы уберечь мирное население, и лишь потом вступили в бой. В версии «Титана» со стороны Украины действовали восемь танков, пехота и группа спецназа, а со стороны России — 21 единица тяжелой техники. «У них потери — девять единиц тяжелой техники, БМП и танки, и до 50 человек пехоты… Они все отступили. Но основная масса была уничтожена», — цитирует «Титана» ГУР.

2 апреля фотографии с места боя опубликовал в твиттере журналист-фрилансер Оз Катерджи. Он рассказал, что украинцы уничтожили 13 единиц российской бронетехники. Большая их часть видна на выложенном им видео:

Ролик Оза Катерджи с места боя под Дмитровкой

Катерджи сообщил со ссылкой на украинских военных, что сутками ранее они убрали с места боя тела восьми российских солдат .

Когда именно произошел бой и был снят ролик (и точно ли это произошло в один день), установить сложно; в The New York Times остановились на датировке «30 марта или около того». Украинские официальные сообщения дату боя у Дмитровки не называли, а журналист Оз Катерджи, написавший о бое 2 апреля, рассказал со ссылкой на военных, что он произошел 48 часами ранее — то есть 31 марта (в этот же день Минобороны Украины опубликовало фотографию с места событий).

При этом еще утром 30 марта короткое видео, снятое в том же месте и в , опубликовало агентство УНИАН, сопроводив его подписью « Грузинский легион продолжает помогать украинцам в зачистках Киевской области от «освободителей» ». Это видео посвящено, в основном, бородатому мужчине, который появился крупным планом в ролике с убийством российских военных. Поскольку в пресс-релизе ГУР говорилось, что операция в Дмитровке проходила после 17:00, а видео УНИАНа было опубликовано утром 30 марта, можно предположить, что ролик, запечатлевший убийство российских военных, мог быть снят вечером 29 марта.

Как отреагировали провластные российские медиа

Видео было выложено вечером 4 апреля, когда тема военных преступлений была самой обсуждаемой в СМИ из-за гибели десятков мирных жителей в Буче. Ролик распространяли такие провластные российские телеграм-каналы, как «Ридовка» и «Повернутые на Z войне». Посты о гибели российских солдат там соседствовали с публикациями о «провокации украинских властей» в Буче. «Ридовка» озаглавила ролик «Доказательства зверств ВСУ, расстрелявших пленных россиян». По мнению авторов этих медиа, российским солдатам перерезали горло; то же написал и корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, который намекнул, что эти убийства выглядят «точь-в-точь» как убийства в Буче, где у погибших также были связаны руки за спиной и были белые повязки.

Уже 5 апреля эти телеграм-каналы стали писать об идентификации троих людей с видео — человека с бородой, а также двух других мужчин, лица которых попали в кадр крупным планом.

Мужчину с бородой они определили как Теймураза Хизанишвили, назвав его «боевиком «Грузинского легиона». Это имя подтвердил журналист Тимур Олевский — по его словам, именно так этого человека опознали украинские военные. Олевский рассказал, что Хизанишвили не состоит в «Грузинском легионе», но успел побывать членом самых разных подразделений и даже якобы состоял в запрещенном в России «Правом секторе». Журналист взял интервью у главы «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили, который дал понять, что на видео действует не его подразделение; в то же время он подчеркнул, что после событий в Буче решил, что «российских солдат ни в коем случае в плен брать не будет». Этот фрагмент интервью широко разошелся по российским телеграм-каналам.

Параллельно личность мужчины с бородой пытались установить автор публикации в The New York Times Эван Хилл и Элиот Хиггинз из . Они не выяснили его имени, но заявили, что он похож на мужчину, сфотографированного в 2017 году рядом с Михаилом Саакашвили.

Попытки российских телеграм-каналов идентифицировать двух других участников видео не привели к результату, который может быть независимо подтвержден. По крайней мере в одном случае он вызывает сомнения — не только из-за недостаточно явного сходства, но и потому, что человеку, к которому в ролике, судя по всему, обращаются по имени Саня, приписали имя Алексей.

Власти Украины не признают видео подлинным

Сразу после появления ролика советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил ролик постановкой: «Разлили бычьей крови, разложили актеров, обеспечили реквизит в виде БМП со значком «V», только забыли взять актеров, подобранных на роль «убийц», со знанием украинского языка». Другие официальные спикеры не были столь категоричны, однако подлинность видео не признали — советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью ютьюб-каналу «Борзунова Роменский», что заявления российской стороны о «зверствах украинской армии» делил бы «в 10 раз или в сто раз даже».

Подоляк также подчеркнул в комментарии «Би-би-си», что «полный и очевидный отказ армии РФ от правил и обычаев войны, умышленное унижение и массовые убийства мирных граждан Украины, имеющие абсолютное документальное подтверждение, создают понятный эмоциональный фон и в украинском обществе, и в украинских вооруженных силах». В то же время он заявил, что в случае получения доказательств «любых неправовых действий» своих военных Украина будет «нормативно их возвращать в правовое поле».

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