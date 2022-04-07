Зеленский: «Вы еще не видели, что они сделали в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче»

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение. В нем он, в частности, заявил, что российские военные убирают тела убитых мирных жителей, чтобы скрыть свои преступления.

«Вы еще не видели, что они сделали в Мариуполе. Там почти на каждой улице то, что мир увидел в Буче», — сказал Зеленский.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 43-го дня війни. Зе!Президент

Президент Украины также добавил, что в Бородянке — населенном пункте в Киевской области, где несколько недель находились российские военные, также погибли многие мирные жители.

Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию. «Если бы все в мире имели хотя бы десять процентов смелости, которую имеем мы, украинцы, то никакой опасности для международного права вообще просто не было бы. Никакой опасности для свободы народов не было бы», — заявил он.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, невозможно.

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