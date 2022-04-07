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По состоянию на вчерашний вечер мы можем говорить о 320 гражданских лицах, погибших, пока город находился под контролем российских военных. Число тел растет с каждым днем: их находят в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Практически 90% погибли от пулевых ранений, а не осколочных. Мы обнаружили три места с массовыми захоронениями; тела людей с завязанными руками сбрасывали туда как дрова. Во время оккупации я находился в городе, я лично видел три эпизода расстрелов автомобилей с мирными жителями. Сейчас международные и украинские органы устанавливают личности всех убитых. Списки обязательно будут обнародованы. Самое главное — привлечь к ответственности преступников, которые это сделали.

Это приблизительный пересказ интервью мэра Бучи Анатолия Федорука изданию . Некоторые высказывания отредактированы с сохранением общего смысла.

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Фото на обложке: Пресс-служба президента Украины