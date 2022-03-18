Мэр Мелитополя рассказал о времени в плену. Его держали в местном СИЗО и заставляли подписывать «безграмотные» документы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мэр Мелитополя Иван Федоров, похищенный российскими силовиками и освобожденный в результате обмена 16 марта, рассказал в интервью «Настоящему времени» о времени, проведенном в плену.

Федоров рассказал, что его держали в СИЗО городского отдела полиции, куда российские силы свозят, в частности, задержанных митингующих и предполагаемых диверсантов. Силу к нему не применяли, однако он слышал крики других задержанных.

По словам Федорова, от него требовали подписать документы о собственном увольнении, «на назначение каких-то заместителей, на исполнение каких-то обязанностей». По его словам, он подписал ряд документов, которые не имеют юридической ценности, и благодаря этому он «остался целым».

Эти люди абсолютно безграмотные, не понимают в украинском законодательстве — что мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы, что отставку должны принять депутаты городского совета. Они не понимают, что мэр не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета. <…> После они хотели, чтобы я дал указания команде, чтобы она продолжила работать под российскими флагами и с непонятными исполняющим обязанности мэра. После они хотели, чтобы я дал указание коммунальным предприятиям продолжить работать.

По словам Федорова, его обмен на пленных россиян состоялся со второго раза и проходил на линии разграничения в Васильевском районе Запорожской области.

Проходило достаточно волнительно, потому что это была вторая попытка обмена. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник. <…> Формулировка, которую сказали российские военные, — что моя страна не хочет меня забирать, поэтому меня вернули обратно в камеру. Поверьте мне, это достаточно тяжелое испытание, когда семь часов тебя возят с мешком на голове, не понимая, где, куда, — те лица, которые тебя возят, ты им абсолютно не доверяешь.

Иван Федоров был похищен 9 марта. Сразу после его исчезновения ДНР и ЛНР заявили, что обвиняют его в содействии терроризму; появлялась информация, что его привезли в Луганск. В его отсутствие исполняющей обязанности руководителя города была объявлена местная депутат из пророссийского «Оппозиционного блока» Галина Данильченко. Власти Украины обвинили ее в госизмене.

Читайте также

Война Двадцать третий день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцать третий день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь