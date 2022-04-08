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Михаил Метцель / ТАСС

Служба экспресс-доставки отказалась принимать к отправке посылки с товарами, если отправитель не может подтвердить право собственности на них — например, предоставив кассовый чек из магазина. Об этом говорится в приказе генерального директора СДЭК Леонида Гольдорта от 5 апреля, который оказался в распоряжении «Медузы».

Компания решила пойти на такой шаг «в связи с увеличением случаев мошенничества и проверок таможенных органов на территории Евразийского экономического союза ( ), в том числе, проводимых после выпуска товара в соответствии таможенному законодательству».

Глава СДЭК Леонид Гольдорт приказал сотрудникам (цитата из документа):

При принятии отправлений недокументарного характера на территории ЕАЭС к доставке от физического лица к физическому лицу проверять полномочия лица (отправителя) на распоряжение товаром (кассовый чек о покупке товара или иной документ, подтверждающий право собственности на товар).

В случае непредоставления указанных документов клиенту должно быть отказано в оказании курьерских услуг.

Приказ, по информации «Медузы», отправили во все подразделения службы доставки. На сайте компании сказано, что она представлена более чем в 67 тысячах населенных пунктов в 27 странах мира. Приказ вступил в силу 5 апреля, он действует «до выдачи распоряжения о его отмене».

В отделении СДЭК города Новозыбков в Брянской области корреспонденту «Медузы», который представился клиентом, подтвердили, что в компании принято новое распоряжение, согласно которому техника принимается к отправке только при наличии чека о покупке или хотя бы при наличии технического паспорта изделия.

Гендиректор СДЭК Леонид Гольдорт не ответил на звонок «Медузы». Пресс-служба компании на запрос «Медузы» к моменту публикации этого материала также не отреагировала.

Обновление. Пресс-служба СДЭК подтвердила « », что в службе доставки ввели новые правила при приеме посылок.

В начале апреля телеграм-канал «Беларускі Гаюн», который занимается мониторингом военной активности в Беларуси, сообщил, что российские военные отправляют курьерской службой СДЭК огромные посылки из белорусских городов в Россию. Активисты проекта предположили, что в посылках — вещи, украденные россиянами в Украине. также обнаружила военных, отправляющих посылки, на онлайн-трансляции, которая велась в отделении СДЭК в Новозыбкове в Брянской области.

Глава СДЭК выпустил приказ, запрещающий прием посылок без чеков из магазина, в день, когда СМИ опубликовали серию материалов о солдатах, отправляющих вещи через отделения компании. Спустя несколько дней на сайте СДЭК пропали онлайн-трансляции со страниц нескольких отделений в России и Беларуси, которые находятся на границе с Украиной.

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Российских солдат на протяжении всей войны обвиняют в мародерстве. Они отправляют домой огромные посылки через Беларусь

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Российских солдат на протяжении всей войны обвиняют в мародерстве. Они отправляют домой огромные посылки через Беларусь

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