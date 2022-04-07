Служба доставки СДЭК отключила трансляции из нескольких российских и белорусских отделений на границе с Украиной. По этим видео вычисляли предполагаемых мародеров

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На сайте службы экспресс-доставки СДЭК со страниц нескольких российских и белорусских отделений, которые находятся на границы с Украиной, пропали онлайн-трансляции. Об этом сообщили The Moscow Times и .

The Moscow Times сообщило о четырех отделениях СДЭК в Брянской и одном в Белгородской областях, где не работают камеры. На момент публикации этой заметки, в трех из них видеотрансляции заработали. В двух из них — российские военные.

В офисе компании в Шебекине под Белгородом в блоке с трансляцией говорится, что «камера отключена». Аналогичное сообщение появилось на странице одного из отделений СДЭК в Гомеле. При этом во втором гомельском отделении и в офисе в Клинцах Брянской области блок с трансляцией отсутствует, отмечает "Медиазона".

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В начале апреля телеграм-канал «Беларускі Гаюн» и «Медиазона.Беларусь» обнаружили на трансляциях из офисов СДЭК из регионов России и Беларуси, граничащих с Украиной, как российские военные отправляют огромные посылки в Россию. Активисты «Беларускі Гаюн» предположили, что в посылках — вещи, украденные россиянами в Украине.

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