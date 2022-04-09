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Великобритания отправит Украине 120 бронемашин и противокорабельные ракетные комплексы

Источник: Правительство Великобритании

Великобритания отправит Украине 120 бронемашин и новые противокорабельные ракетные комплексы, сообщил офис премьер-министра Бориса Джонсона после его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По неофициальным данным, речь может идти о бронемашинах Mastiff и Jakal.

Накануне британское правительство объявило о предоставлении новой военной помощи Украине на 100 миллионов фунтов, в том числе более 800 противотанковых ракет, ракетные комплексы Starstreak и Javelin.

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