Минобороны РФ обвинило Украину в срыве обмена несколькими сотнями военнопленных

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Украинские власти на протяжении длительного времени срывают обмен военнопленными, «причем на предварительно согласованных условиях». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, передает «Интерфакс».

«Планируемый на сегодня обмен военнопленными также сорван украинской стороной», — добавил Мизинцев.

По его словам, список из 251 украинского военнослужащего, заявленного к обмену, позднее сократился до 38 человек, а утром 6 апреля «украинской стороной без объяснения причин [был] также отвергнут».

«При этом со стороны Российской Федерации подготовка украинских военнопленных по большому списку в количестве 251 украинского военнослужащего была проведена в полном объеме, включая их доставку в исходный район для обмена», — сказал Мизинцев.

Как передает телеканал Минобороны РФ «Звезда», он добавил, что в связи с действиями Украины у России есть основания полагать, что с пленными российскими военнослужащими не все в порядке. Достоверно известно, что к ним применяются «пытки, насилие, издевательства», заявил Мизинцев.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным. Относитесь к ней с осторожностью.

1 апреля заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что Украине удалось освободить 86 своих военнослужащих, в том числе 15 женщин, в результате обмена пленными. 5 апреля обмен пленными в формате 86 на 86 человек подтвердила Россия.

До этого Украина и Россия провели не менее двух раундов обмена пленными с начала войны. В результате них были освобождены, в частности, мэр украинского города Мелитополь Иван Федоров и украинские моряки с острова Змеиный (изначально они считались погибшими).

Украина и Россия ранее обвиняли друг друга в жестоком обращении с пленными.

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