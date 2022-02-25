Украина объявила о захвате российскими военными острова Змеиный в Черном море и гибели там 13 пограничников Советник главы МВД выложил запись, где украинцы отказываются сдаться (нецензурно)

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Змеиный — небольшой остров в Черном море, который относится к Одесской области, — в первый день вторжения в Украину был захвачен российскими силами. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По информации ведомства, утром 24 февраля к острову Змеиный подошли две «нераспознанные цели». От находившихся на острове военнослужащих Измаильского пограничного отряда потребовали сдаться, заявила погранслужба и выложила соответствующую аудиозапись.

Позднее ведомство сообщило, что пограничники «мужественно держали оборону» и подверглись обстрелу.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов инфраструктура на острове разрушена. Кроме того, связь с пограничниками, которые находились на острове вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на острове Змеиный в результате ракетно-артиллерийского удара погибли 13 украинских пограничников. Перед этим им предлагали сдаться, однако они отказались, рассказал Геращенко и выложил соответствующую .

На записи дважды повторяются примерно одни и те же слова: «Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар». На это следует : «Русский военный корабль, иди *****!». Независимого подтверждения подлинности этой аудиозаписи «Медузе» найти не удалось. Российская сторона ее никак не комментировала.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на острове Змеиный погибли все защищавшие его пограничники.

На нашем острове Змеиный, защищая его до последнего, все ребята-пограничники геройски погибли. Но не уступили. Всем им будет присвоено звание Героя Украины посмертно. Вечная память тем, кто отдал жизнь за Украину.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Украинские города подверглись ракетным обстрелам. В Минобороны РФ заявили, что точечно выводят из строя украинскую военную инфраструктуру, не угрожая мирному населению. Но власти Украины заявили о жертвах в том числе среди гражданских лиц. Среди военнослужащих, по словам Зеленского, за день погибли 137 человек.

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