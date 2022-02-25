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Первый день войны в Украине. Фотографии
Источник: Meduza
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24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину, провозгласив цель «демилитаризации» и «денацификации» страны. Бои идут в большинстве приграничных регионов Украины; военные объекты по всей стране подверглись обстрелам. Украина сообщила о десятках погибших и по меньшей мере 169 раненых. Утром «Медуза» публиковала фотографии, сделанные в первые часы войны. В этом материале собраны снимки, сделанные в течение дня.