Первый день войны в Украине. Фотографии

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Город Чугуев в Харьковской области, обстрелянный 24 февраля российскими военными Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA

24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину, провозгласив цель «демилитаризации» и «денацификации» страны. Бои идут в большинстве приграничных регионов Украины; военные объекты по всей стране подверглись обстрелам. Украина сообщила о десятках погибших и по меньшей мере 169 раненых. Утром «Медуза» публиковала фотографии, сделанные в первые часы войны. В этом материале собраны снимки, сделанные в течение дня.

Вокзал в Киеве Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA

Автомобильная пробка в Киеве. После начала войны заторы образовались на выездах из столицы Украины Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA

Последствия обстрела в Киеве Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA

Фрагмент упавшей в Киеве ракеты грузят в машину Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Украинская военная техника проезжает по Майдану Незалежности в Киеве Daniel Leal / AFP / Scanpix / LETA

Чугуев после обстрела Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA

Люди садятся автобус, отправляющийся из Киева Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA Подземный переход в Киеве Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA

Бомбоубежище в Мариуполе во время обстрела города российскими войсками Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Поселок Гостомель в Киевской области. Там расположен аэродром Антонов, за контроль над которым 24 февраля шли ожесточенные бои Daniel Leal / AFP / Scanpix / LETA

Железнодорожная станция в Константиновке Донецкой области Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA

Последствия российского обстрела в окрестностях Мариуполя Sergei Grits / AP / Scanpix / LETA

Спутниковый снимок аэродрома в Чугуеве после российского обстрела Planet Labs PBC / AFP / Scanpix / LETA

Украинские военнослужащие на дороге в Донецкой области Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA Машины российских военных, отмеченные знаком Z, в городе Армянск в Крыму Reuters / Scanpix / LETA

Тушение пожара, возникшего после российского обстрела. Окрестности Мариуполя Sergei Grits / AP / Scanpix / LETA

Квартира в Харькове после российского обстрела Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA Харьков после российского обстрела Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Место крушения украинского военного самолета в Киевской области. По официальным данным, в результате крушения погибли пять человек State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA

Поврежденный обстрелом дом в Горловке — городе, находящемся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA Тушение пожара в жилом доме в Чугуеве. По сообщению украинских властей, в результате обстрела пятиэтажки погиб ребенок Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA

Последствия российского обстрела в Чугуеве Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA

Город Ясиноватая, находящийся под контролем ДНР. Перед началом войны сепаратисты заявляли о «критической ситуации» из-за обстрелов со стороны Украины Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

База ПВО в Мариуполе после российского обстрела Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Польско-украинская граница. По данным Reuters, по меньшей мере десятки человек отправились из Украины в Польшу после начала войны 24 февраля. Bryan Woolston / Reuters / Scanpix / LETA

Женщина после перехода украинско-польской границы Bryan Woolston / Reuters / Scanpix / LETA