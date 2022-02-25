Перейти к материалам
Мы всегда на связи
Кнопка поддержки
Город Чугуев в Харьковской области, обстрелянный 24 февраля российскими военными
новости

Первый день войны в Украине. Фотографии

Источник: Meduza
Город Чугуев в Харьковской области, обстрелянный 24 февраля российскими военными
Город Чугуев в Харьковской области, обстрелянный 24 февраля российскими военными
Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA

24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину, провозгласив цель «демилитаризации» и «денацификации» страны. Бои идут в большинстве приграничных регионов Украины; военные объекты по всей стране подверглись обстрелам. Украина сообщила о десятках погибших и по меньшей мере 169 раненых. Утром «Медуза» публиковала фотографии, сделанные в первые часы войны. В этом материале собраны снимки, сделанные в течение дня.

Вокзал в Киеве
Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
Автомобильная пробка в Киеве. После начала войны заторы образовались на выездах из столицы Украины
Sergey Dolzhenko / EPA / Scanpix / LETA
Последствия обстрела в Киеве
Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
Фрагмент упавшей в Киеве ракеты грузят в машину
Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA
Украинская военная техника проезжает по Майдану Незалежности в Киеве
Daniel Leal / AFP / Scanpix / LETA
Чугуев после обстрела
Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
Люди садятся автобус, отправляющийся из Киева
Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
Подземный переход в Киеве
Emilio Morenatti / AP / Scanpix / LETA
Бомбоубежище в Мариуполе во время обстрела города российскими войсками
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Поселок Гостомель в Киевской области. Там расположен аэродром Антонов, за контроль над которым 24 февраля шли ожесточенные бои
Daniel Leal / AFP / Scanpix / LETA
Железнодорожная станция в Константиновке Донецкой области
Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA
Последствия российского обстрела в окрестностях Мариуполя
Sergei Grits / AP / Scanpix / LETA
Спутниковый снимок аэродрома в Чугуеве после российского обстрела
Planet Labs PBC / AFP / Scanpix / LETA
Украинские военнослужащие на дороге в Донецкой области
Vadim Ghirda / AP / Scanpix / LETA
Машины российских военных, отмеченные знаком Z, в городе Армянск в Крыму
Reuters / Scanpix / LETA
Тушение пожара, возникшего после российского обстрела. Окрестности Мариуполя
Sergei Grits / AP / Scanpix / LETA
Квартира в Харькове после российского обстрела
Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA
Харьков после российского обстрела
Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA
Место крушения украинского военного самолета в Киевской области. По официальным данным, в результате крушения погибли пять человек
State Emergency Service of Ukraine / EPA / Scanpix / LETA
Поврежденный обстрелом дом в Горловке — городе, находящемся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики
Александр Рюмин / ТАСС / Scanpix / LETA
Тушение пожара в жилом доме в Чугуеве. По сообщению украинских властей, в результате обстрела пятиэтажки погиб ребенок
Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
Последствия российского обстрела в Чугуеве
Aris Messinis / AFP / Scanpix / LETA
Город Ясиноватая, находящийся под контролем ДНР. Перед началом войны сепаратисты заявляли о «критической ситуации» из-за обстрелов со стороны Украины
Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA
База ПВО в Мариуполе после российского обстрела
Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA
Польско-украинская граница. По данным Reuters, по меньшей мере десятки человек отправились из Украины в Польшу после начала войны 24 февраля.
Bryan Woolston / Reuters / Scanpix / LETA
Женщина после перехода украинско-польской границы
Bryan Woolston / Reuters / Scanpix / LETA