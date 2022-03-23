МИД РФ: Москва и Киев провели два обмена пленными

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Россия и Украина провели два обмена пленными, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Других подробностей она не предоставила.

21 марта о первом обмене между Москвой и Киевом — девяти российских пленных на мэра Мелитополя — рассказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Когда произошел сам обмен, она не уточнила.

Украинская сторона 16 марта сообщала, что Федорова освободили в результате «спецоперации». Сам мэр говорил, что обмен прошел со второго раза на линии разграничения в Васильевском районе Запорожской области. В Офисе президента Украины также уточняли, что за мэра Россия получила солдат-срочников 2002-2003 годов рождения.

В Кремле вопрос журналистов о деталях первого обмена переадресовали в Минобороны РФ.

19 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила, что в украинском плену находятся 562 россиянина. По ее словам, украинские власти оценивают общее количество своих военных, попавших в российский плен с начала войны, примерно в 270 человек.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала 21 марта, что Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 украинцах, захваченных в плен. Несмотря на то, что Минобороны РФ признало, что несколько солдат-срочников из России попали в плен, точное количество плененных российских военных пока официально не называлось.

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