Москалькова: в Красный Крест передали данные более 500 пленных украинцев

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Россия передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 украинцах, попавших в плен, сообщила в эфире RT уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«На каждого человека, который попал в плен, скажем так, составляется специальная карточка, написанная им рукописно, чтоб можно было убедиться, что он жив и именно он написал эту карточку, и передается в Красный Крест… На сегодня более 500 таких карточек заполнено с нашей стороны и передано в Красный Крест», — сказала Москалькова (цитата по «Интерфаксу»).

Уполномоченный отметила, что в Красный Крест направлены карточки украинских пленных, «которых мы готовы обменять».

19 марта вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью ТСН, что в украинском плену находятся 562 россиянина. Верещук утверждала, что, по оценкам украинских властей, российские войска с 24 февраля пленили около 270 украинских военных. Сами власти РФ, указывала украинский вице-премьер, официально не раскрывали число пленных.

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