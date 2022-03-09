«Обнаружились несколько фактов присутствия»: Минобороны РФ признало участие срочников в «спецоперации» в Украине
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Минобороны РФ признало участие военнослужащих срочной службы в «спецоперации» в Украине.
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины», — цитирует ведомство телеканал «Звезда».
В ведомстве утверждают, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», однако несколько были захвачены в плен.
Обновление. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ велел направить материалы о привлечении срочников к «спецоперации» в Главную военную прокуратуру.
Об участии срочников в войне в Украине стало известно с самого ее начала благодаря сообщениям от их родственников, однако власти РФ это отрицали. Президент Владимир Путин утверждал, в частности, что «в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники», а «призывников нет ни одного».