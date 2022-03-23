Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Каждый день мы ведем новый онлайн. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь, а карту военных событий тут.
Главные новости последних часов:
- Генпрокуратура Украины сообщила, что с начала войны погиб 121 ребенок, ранены 167 детей.
- Президент США Джо Байден отправился в Европу. Он посетит саммит НАТО, встретится с лидерами G7 и Евросоюза. Главная тема визита — война в Украине.
- TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире — объявила об ограничении работы в России.
- Белый дом анонсировал новые санкции против России. По данным WSJ, в санкционные списки попадут депутаты Госдумы.
- В этот же день президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи.
- СК возбудил против журналиста Александра Невзорова уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. Поводом стали слова Невзорова об обстреле роддома в Мариуполе.
- Компания Siemens приостановила контракт с РЖД на поставку новых «Сапсанов».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.
В категорию дефицита после начала войны в Украине и санкций, введенных из-за нее, в России, помимо прочего, попали некоторые лекарственные препараты, в том числе жаропонижающие для детей.
Федеральная антимонопольная служба России решила проверить рост цен на бумагу.
«На фоне большого количества жалоб от граждан, — сообщила пресс-служба ФАС. — антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию».
Стоимость обычной бумаги формата А4 в ряде регионов России в последние дни резко выросла — с 250–300 до 1500–1700 рублей, пишет РБК. Одной из причин проблем стало ограничение поставки иностранных химикатов, использующихся при производстве офисной бумаги, например, компонентов для отбеливания.
Из-за дефицита бумаги, писала «Ротонда», сотрудники петербургских школ получили из районных администраций указание пока не проводить проверочные работы. 22 марта Рособрнадзор перенес всероссийские проверочные работы в школах на осень. По официальной версии, из-за ситуации с COVID-19, однако «Ротонда» настаивает, что причина такого решения — дефицит бумаги.
С начала российского вторжения в Украине погиб 121 ребенок, 167 детей получили ранения, сообщил утром 23 марта офис Генпрокурора Украины. Днем ранее сообщалось о 117 погибших и 155 раненых детях.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Новый приговор Алексею Навальному — лишь часть «мрачного ландшафта кремлевских репрессий против гражданского общества России и мирного выражения свободы слова, которые резко усилились после полномасштабного вторжения России в Украину».
Так прокомментировал вчерашнее заседание суда, приговорившего Навального к девяти годам колонии строгого режима, директор правозащитной организаци Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.
«Кремль, похоже, полон решимости изолировать российское общество от внешнего мира, чтобы отрезать россиян от неприятных для властей фактов, в том числе о вторжении России в Украину», — сказал Уильямсон (цитаты по онлайну CNN).
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Одна из крупнейших во Франции финансовых групп - Credit Agricole объявила о приостановке деятельности в России.
В заявлении группы говорится, что Credit Agricole с начала вторжения в Украину прекратила любое новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в стране. Теперь Credit Agricole обсуждает с международными клиентами приостановку услуг, которые оказывал им российский филиал.
В России группа представлена дочерним АО «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» (Credit Agricole CIB) и насчитывает 170 сотрудников.
Главными направлениями деятельности российского филиала, пишут Banki.ru, являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, торговля производными финансовыми инструментами, а также операции на валютном и межбанковском рынках. «Креди Агриколь КИБ» имеет два филиала — в Санкт-Петербурге и Москве.
США, как вчера объявил президент Джо Байден, готовятся ввести новые санкции в отношении России из-за вторжения в Украину.
По данным The Wall Street Journal, речь идет об ограничительных мерах в отношении 400 россиян, в том числе 328 депутатов Госдумы. Ранее депутаты, голосовавшие за признание независимости ЛНР и ДНР, уже попали под санкции Евросоюза.
Предполагается, что о новых санкциях Байден объявит во время двухдневного визита в Европу, который начнется сегодня.
Сводка Генштаба ВСУ на 06:00 по киевскому времени
- За предыдущие сутки поражено более 17 воздушных целей противника (6 самолетов, 5 беспилотников, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация ВВС Украины также нанесла удары по скоплению техники и живой силы противника.
- На территории России продолжается скрытая мобилизация для возмещения потерь личного состава. Военные комиссариаты пытаются привлечь бывших военнослужащих, отдавая предпочтение уже имеющим боевой опыт.
- В Беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, частично нарушили железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется.
- По территории Беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта.
Компания Sharp, производящая бытовую технику, объявила о прекращении поставок продукции в Россию. «Мы молимся за всех пострадавших в этом конфликте и искренне желаем, чтобы все закончилось миром как можно скорее», говорится в заявлении Sharp.
Епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата одна за другой перестают поминать на службах патриарха Кирилла, а некоторые клирики УПЦ уже призывают к автономии.
Это реакция на проповеди предстоятеля Русской православной церкви, который фактически поддержал войну, назвав ее «метафизической борьбой».
Специальный корреспондент «Медузы» Андрей Перцев рассказывает, как московская патриархия, поддержавшая Кремль, в результате «имперского поворота» патриарха Кирилла может потерять очень многое.
Президент США Джо Байден отправился в Европу. Сначала он посетит Брюссель, где примет участие в саммите НАТО и встретится с лидерами стран «Большой семерки» и Евросоюза.
Затем Байден отправится в Польшу, где его ждет встреча с президентом Анджеем Дудой. Главная тема визита, разумеется, война в Украине. В Брюсселе будут обсуждаться поддержка Украины и меры воздействия на Россию, в Варшаве — гуманитарный кризис и ситуация с беженцами.
CNN называет поездку Байдена самым главным визитом американского президента в новейшей истории.
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