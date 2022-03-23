Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

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Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

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«Медуза» с 24 февраля следит за войной в Украине в прямом эфире. Каждый день мы ведем новый онлайн. Самые важные фотографии прошедшего дня можно посмотреть здесь, а карту военных событий тут.

Главные новости последних часов:

Генпрокуратура Украины сообщила, что с начала войны погиб 121 ребенок, ранены 167 детей.

Президент США Джо Байден отправился в Европу. Он посетит саммит НАТО, встретится с лидерами G7 и Евросоюза. Главная тема визита — война в Украине.

TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире — объявила об ограничении работы в России.

Белый дом анонсировал новые санкции против России. По данным WSJ, в санкционные списки попадут депутаты Госдумы.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО по видеосвязи.

СК возбудил против журналиста Александра Невзорова уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. Поводом стали слова Невзорова об обстреле роддома в Мариуполе.

Компания Siemens приостановила контракт с РЖД на поставку новых «Сапсанов».

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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Прочитайте заявление «Медузы» против этой войны.