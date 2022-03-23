Житель Петербурга раскрасил гаубицы Музея артиллерии в цвета украинского флага. Его арестовали за вандализм

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Петроградский районный суд Петербурга арестовал до 16 апреля местного жителя, подозреваемого в вандализме по мотивам политической и национальной ненависти (часть 2 статьи 214 УК, наказывается принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, подозреваемый раскрасил из аэрозольных баллончиков в голубой и желтый цвета две гаубицы Военно-исторического музея артиллерии. По версии правоохранительных органов, тем самым он осквернил и испортил имущество музея, действуя «по мотивам идеологической, политической и национальной ненависти к военнослужащим, осуществляющим свой гражданский долг в рамках специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины».

Издание «Бумага» обнаружило аккаунт задержанного в соцсетях. Его зовут Николай Воротнев. Он публиковал в соцсетях фото раскрашенной гаубицы в соцсетях с подписью «Орудие слишком долго смотрело на запад».

Читайте также

Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Двадцать восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь