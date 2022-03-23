В России повторно заблокировали «Медузу», «Бумагу» и TJournal

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Роскомнадзор повторно внес в реестр заблокированных СМИ как минимум три независимых, уже ранее заблокированных издания — «Медузу», «Бумагу» и TJournal.

Ранее доступ ко всем трем изданиям были ограничен на территории России по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля по статье 15.3 федерального закона «Об информации». По состоянию на 23 марта ресурсы во второй раз внесены в реестр, но теперь еще по требованию Генпрокуратуры от 16 марта.

Причиной первоначальной блокировки Роскомнадзор называл распространение «лживой информации относительно сущности специальной военной операции на территории Украины». В чем суть новых претензий Генпрокуратуры, пока неизвестно.

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