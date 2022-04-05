Россия подтвердила обмен пленными с Украиной в формате 86 на 86 человек. Четыре дня назад об этом рассказала украинская сторона

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Последний обмен пленными между Россией и Украиной прошел в формате 86 на 86 человек. Эту информацию, сообщает РИА Новости, подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Российский омбудсмен не уточнила, когда произошел обмен. По ее словам, изначально в списках на обмен значились четыре сотрудника Росатома, но в последний момент украинская сторона их исключила «по причине зеркальности». Киев просит обменять работников Росатома на украинцев, которые не были военными.

Первой об обмене рассказала вице-премьер Украины Ирина Верещук. По ее словам, он прошел 1 апреля. Она отмечала, что 15 из 86 освобожденных украинских военнослужащих — женщины.

В число пленных также попали более десяти российских моряков, сообщила Москалькова. Кроме того, Москва работает над возвращением 90 дальнобойщиков.

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С начала российского вторжения в Украину стороны конфликта провели несколько обменов пленными. Первый — девять российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова — Москва подтвердила 21 марта, хотя Киев сообщал об этом еще раньше. Через три дня обе стороны подтвердили еще один обмен по схеме 10 на 10 человек.

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