В Луганской области из-за обстрелов взорвалась цистерна с азотной кислотой

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Глава администрации Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что в результате российских обстрелов взорвалась цистерна с азотной кислотой, расположенная возле города Рубежное, за который идут бои.

Гайдай предупредил местных жителей об опасности азотной кислоты при вдыхании и попадании на кожу и призвал закрыть двери и окна, а также защитить лица масками, смоченными содовым раствором. Позже он сообщил, что пары от взрыва «распространились в районе позиций россиян под Кудряшевкой и Варваровкой».

Телеграм-канал «ЛуганскИнформЦентр», называющий себя «первым информационным агентством ЛНР», перепостил опубликованное Гайдаем видео с комментарием: «Украинские нацбаты подорвали очередную цистерну с азотной кислотой в Рубежном! Город опять завокло желтым, едким дымом».

Это второе сообщение о попадание в цистерну с азотной кислотой в Рубежном за неделю.

Минобороны России сообщало, что Рубежное находится под контролем ЛНР, еще в середине марта. Однако украинские военные говорят, что россияне все еще пытаются захватить этот город.

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