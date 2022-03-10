Костромского священника оштрафовали на 35 тысяч рублей за антивоенную проповедь

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Священник Иоанн Бурдин, настоятель церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области оштрафован на 35 тысяч рублей по новой статье КоАП 20.3.3 о «дискредитации использования российских войск». Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы», оказывавший юридическую поддержку священнику.

6 марта Иоанн Бурдин произнес антивоенную проповедь на воскресной литургии в храме и тем самым, как говорится в протоколе, «совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию в Украине». Кроме того, священник опубликовал на приходском сайте ссылку на петицию Change.org с призывом остановить военные действия.

4 марта Госдума экстренно приняла новый законопроект, вводящий уголовную и административную ответственности за распространение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ» и «за дискредитацию использования российских войск». По данным «Сетевых свобод», только за первые три дня действия закона были задержаны 60 человек.

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