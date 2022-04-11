В Москве задержали политика Владимира Кара-Мурзу

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В Москве рядом со своим домом задержан политик и журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом в соцсетях сообщил Илья Яшин.

По его словам, пока неизвестно, что стало причиной задержания.

В феврале 2021 года издания и опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Владимира Кара-Мурзу дважды пытались убить сотрудники ФСБ. Это произошло в мае 2015 года и в феврале 2017 года, когда политика госпитализировали с сильными отравлениями. По данным расследователей, те же самые сотрудники ФСБ причастны к отравлению политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова, а также следили за оппозиционером Борисом Немцовым перед его убийством.

После начала войны в Украине Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями, которые в том числе находятся в эмиграции, создали Антивоенный комитет России. Среди прочего, они призвали мировое сообщество объявить «военными преступниками» и «нарушителями международного права» политическое руководство РФ, отдавшее приказ о вторжении в Украину.

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