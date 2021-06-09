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Евгений Фельдман

За отравлением писателя Дмитрия Быкова в 2019 году стоит та же секретная группа сотрудников ФСБ, которая отравила политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу-младшего. Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Дмитрия Быкова госпитализировали 16 апреля 2019 года после того, как он прилетел из Екатеринбурга в Уфу читать лекцию. Ему стало плохо в самолете. В больнице его ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание. СМИ предполагали, что причиной госпитализации Быкова стало обострение при сахарном диабете.

Как выяснили журналисты-расследователи, как минимум за год до покушения за Быковым велась слежка, в которой участвовали сотрудники и Службы по защите конституционного строя (Вторая служба ФСБ). В частности, это были Владимир Паняев и Валерий Сухарев, пользовавшийся паспортом на имя Николай Горохов. Маршруты их передвижений совпадали с региональными поездками Быкова по стране. Они были одновременно с писателем в Уфе в мае 2018 года, куда даже прилетели одним и тем же рейсом. В ноябре того же года сотрудники ФСБ последовали за ним в Ростов, еще через полгода в апреле 2019-го — снова в Ростов, а затем — в Новосибирск.

Bellingcat и The Insider считают, что Быкова пытались отравить 13 апреля 2019 года в Новосибирске, где писатель читал текст «Тотального диктанта». Схема могла быть точно такой же, как потом произошло с Навальным: яд нанесли на личные вещи в гостиничном номере отеля Domina, пока Быков был на диктанте в близлежащем кинотеатре «Победа». По биллингам и перелетам журналисты установили, что в то время в городе были сотрудники ФСБ Владимир Паняев и Иван Осипов (под именами Владимир Алексеев и Иван Спиридонов соответственно).

14 апреля писатель вместе с супругой Екатериной Кевхишвили также провел в Новосибирске и не жаловался на ухудшение самочувствия, 15 апреля они вылетели в Екатеринбург, откуда на следующий день отправились в Уфу. Журналисты предполагают, что именно тем утром Быков надел одежду, на которую был нанесен яд.

Писателю стало плохо примерно через три часа, уже во время вылета из аэропорта. В самолете у него началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота. Затем он лег на пол в проходе, время от времени отключаясь, но полностью не теряя сознание. После прилета в Уфу он сам не мог передвигаться. В машине скорой помощи у него нарушилась речь, также ему стало жарко и он снял футболку. Позже Быков рассказывал, что его ощущения в самолете были очень похожи на те, что описывал Навальный про свое отравление «Новичком».

Врачи так и не сумели поставить Быкову однозначный диагноз. Сам он позже с уверенностью заявил, что это было отравление, пищевое или инфекционное, но не стал его связывать с «какими-то злодейскими замыслами».

По сведениям Bellingcat и The Insider, когда Дмитрий Быков вышел из комы после транспортировки в Москву, у него на спине в районе верхней части лопатки обнаружилось малиновое пятно размером с кулак. Кожа на этом месте шелушилась, покрывалась корочками, зудела и заживала около месяца.

«Если пятно действительно является следом от яда, то тот факт, что Дмитрий Быков снял футболку в машине скорой помощи, мог спасти ему жизнь, сократив время взаимодействия с веществом», — пишет The Insider.

Сопоставив картину симптомов, журналисты-расследователи пришли к выводу, что «все это однозначно указывает на фосфороорганические вещества нервно-паралитического действия (к которым относится и „Новичок“)». Сам Быков заявил, что у него нет никаких догадок о возможных мотивах отравителей.

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Пересказал Александр Филимонов