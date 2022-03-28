В течение года до убийства Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, причастные к отравлению Алексея Навального, Дмитрия Быкова и Владимира Кара-Мурзы Главное из расследования The Insider, Bellingcat и «Би-би-си»

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Валерий Шарифулин / ТАСС

В течение года перед за ним следили сотрудники ФСБ, которые, как предполагают журналисты, причастны к отравлениям оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы, а также писателя Дмитрия Быкова. Об этом говорится в совместном расследовании , и «Русской службы Би-би-си».

С мая 2014 года по февраль 2015 года в поездках по России за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков, выяснили расследователи.

Валерий Сухарев (имя прикрытия — Николай Горохов) По данным расследователей, Сухарев работает в Управлении по защите конституционного строя ФСБ (Вторая служба ФСБ), участвовал в слежке за Навальным, Кара-Мурзой и Быковым. Он осуществлял оперативную координацию между Второй службой ФСБ, сотрудниками Центра специальной техники и входящим в него . Команда Алексея Навального называла Сухарева «важнейшим членом команды убийц» оппозиционера. Из открытых источников известно, что Сухарев получил право на особые государственные льготы, которые обычно предоставляются представителям спецслужб или военным, получившим госнаграды, а также ветеранам российских военных операций в Чечне или Грузии. Алексей Кривощеков Кривощеков тоже работает во Второй службе ФСБ, предполагают журналисты, исходя из его поездок с другими с известными сотрудниками этого ведомства. По информации The Insider, он вместе с Сухаревым руководил оперативниками Института криминалистики во время операции по отравлению Навального. В частности, за две недели до покушения Кривощеков 24 раза созванивался с сотрудниками ФСБ Иваном Осиповым и Алексеем Александровым, которые, как утверждается, отвечали за нанесение «Новичка» на одежду политика. Дмитрий Сухинин О Сухинине стало известно только в ходе расследования слежки за Немцовым. Из архивных сообщений в его профиле в «Одноклассниках» журналисты выяснили, что он окончил среднюю школу с химическим уклоном, учился в Московском суворовском военном училище, а затем — в Институте криптографии Академии ФСБ. Отмечается, что роль Сухинина «до конца не ясна» и практически ничто не указывает на его связь с сотрудниками спецгруппы Института криминалистики. «Скорее как специалист по криптографии и информационным технологиям он мог использоваться для получения доступа к устройствам Немцова, прослушки его переговоров и так далее», — говорится в статье.

Сопоставив данные о бронировании билетов из базы «Магистраль» с передвижениями Немцова, журналисты выявили не менее 13 схожих поездок политика и Сухарева в Ярославль, Нижний Новгород, Новосибирск и обратно. В 10 поездках к Сухареву присоединился Кривощеков, еще в двух участвовал Сухинин. Зачастую сотрудники ФСБ приезжали за несколько часов или за день до Немцова и уезжали незадолго до его отъезда или сразу после него. Это может свидетельствовать о том, что планы политика были известны им заранее, пишет «Русская служба Би-би-си».

Первая поездка, где маршруты Немцова и сотрудников ФСБ совпали, состоялась 19-21 мая 2014 года. Как отмечает The Insider, слежка за политиком началась на фоне деятельности Немцова и Кара-Мурзы по продвижению в США санкций против ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

В январе 2014 года Немцов передал американским сенаторам имена 13 человек для включения их в санкционный список. В марте США ввели ограничения против тогдашнего спикера Госдумы Сергея Нарышкина (сейчас — директор Службы внешней разведки), главы ГРУ Игоря Сергуна, а также бизнесменов Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Через два месяца после этого Немцова стали преследовать сотрудники ФСБ.

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Последняя поездка сотрудников ФСБ за Немцовым состоялась 16-17 февраля 2015 года. 27 февраля политик был убит. «Вопрос о том, работала ли группа киллеров из ФСБ параллельно и независимо от чеченской, либо же координировала свои действия с ней с самого начала, пока остается открытым», — говорится в расследовании. При этом, как отмечают журналисты, 25 февраля сотрудники ФСБ начали следить за Кара-Мурзой.

Владимир Кара-Мурза на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. 29 февраля 2020 года Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Все это не имеет и не может иметь никакого отношения к российскому правительству. Все это похоже на очередную утку», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя расследование. В ФСБ не ответили на запрос журналистов.

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