Соратники Навального нашли в медкарте из омской больницы доказательства его отравления «Новичком». И назвали имя «важнейшего члена команды убийц»

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Фонд борьбы с коррупцией ( ) выпустил расследование, посвященное боевым ядом из группы «Новичок».

Вся правда об отравлении Навального Алексей Навальный

Команда Алексея Навального утверждает, что нашла «важнейшего члена команды убийц», участвовавших в отравлении политика в августе 2020 года. По их данным, это Валерий Николаевич Сухарев, который работает в Службе по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. В ФБК заявили, что в двухнедельный период до и после отравления Навального Сухарев «непрерывно разговаривал по телефону с уже известной нам бригадой отравителей».

Так, он 46 раз общался с координатором спецоперации Олегом Таякиным, 11 раз звонил Станиславу Макшакову из Института криминалистики ФСБ, которого The Insider, Bellingcat и CNN называли руководителем группы отравителей. Также он общался с другими участниками спецоперации. Всего же, по информации фонда, Сухарев ездил по России с Навальным минимум 15 раз.

О Станиславе Макшакове Квалифицированный военный медик «Медуза» рассказывает о человеке, которого назвали руководителем отравителей Навального

Имя Валерия Сухарева также упоминалось в расследовании об отравлении писателя Дмитрия Быкова в 2019 году, которое накануне, 9 июня, выпустили Bellingcat и The Insider. По сведениям участников расследования, Сухарев несколько раз летал за Быковым, но в день предполагаемого отравления в Новосибирске отсутствовал.

Больше об этом Писателя Дмитрия Быкова в 2019 году отравили сотрудники ФСБ — те же самые, кто потом отравил Навального Главное из расследования Bellingcat и The Insider

В ФБК также заявили, что медицинские документы Навального из больницы в Омске, где он находился после отравления, «были сфальсифицированы при выдаче с целью скрыть реальную картину». 2 ноября 2020 года юристы фонда Иван Жданов и Вячеслав Гимади приехали в омскую больницу и попросили предоставить им карту Навального, но им отказали, сказав, что карта находится в архиве.

Иван и Слава не удовлетворились таким ответом, сами пошли в этот самый архив и попросили выдать им медкарту. В их руках было самое мощное оружие из доступных. Они сказали, что все согласовано с начальством. Добро получено. И благодаря волшебной фразе, паролю, который открывает в России все двери, им разрешили сфотографировать все, что было в архивах на тот день.

Спустя месяц представителям фонда выдали ту же медицинскую карту, в которой заменили несколько листов. Из карты в том числе пропал лист с данными биохимического анализа крови Навального из НИИ Склифосовского. В этом документе, говорится в публикации ФБК, «зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы». «Что вместе с другими симптомами, описанными в медкарте, подтверждает диагноз отравления в 100% случаев», — говорят авторы расследования. Судя по фотографии результатов анализа, кровь Навального направили на исследование 25 августа 2020 года, на следующий день после того, как берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Навального отравили.

Прямо сейчас в Омске лежит достаточно материалов: анализов, записей, результатов исследований, — чтобы поставить однозначный диагноз: отравление фосфорорганическим веществом. <…> И ничего другого, буквально ни одной другой бумажки не нужно, чтобы возбудить уголовное дело.

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Пересказал Александр Бакланов