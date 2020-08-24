Берлинская клиника «Шарите» подтвердила, что Алексея Навального отравили

Клиника «Шарите» в Берлине, куда был доставлен политик Алексей Навальный, сообщила, что результаты клинических исследований указывают на его отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество пока неизвестно.

Алексей Навальный остается в искусственной коме, его состояние оценивается как «серьезное», но острой угрозы для жизни нет, сказано в заявлении больницы. Там добавили, что последствия болезни Навального неясны, они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы. Немецкие медики контактируют с женой политика Юлией Навальной.

В сообщении «Шарите» сказано, что установлен только тип яда, но не его химическая природа. Он относится к ингибиторам холинэстеразы — фермента, проводящего реакцию распада нейромедиатора ацетилхолина. В «Шарите» сообщают, что токсичное действие вещества, содержащегося в теле Навального, подтверждено в нескольких независимых лабораториях, в результате чего было принято решение использовать соответствующее противоядие — атропин.

Действие ингибиторов ацетилхолинэстеразы приводит к перевозбуждению синапсов у нейронов, использующих ацетилхолин как нейромедиатор — к этому типу ядов относятся многие известные отравляющие вещества: табун, VX, и другие боевые нервно-паралитические газы, а также пестициды ряда дихлофос, карбофос и др.

В больнице скорой помощи № 1 Омска, где первые два дня находился Алексей Навальный, говорили, что лабораторные исследования не выявили химико-токсикологических веществ, которые можно было расценить как яды или как продукты действия ядов. Соратники Навального предполагали, что омские врачи двое суток отказывались разрешить эвакуировать политика в Германию, пытаясь скрыть факт его отравления.

В клинике «Шарите» в 2018 году лечился российский художник, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, который попал в больницу с . Соратники Верзилова предполагали, что это отравление . В отличие от ингибиторов холинэстеразы, выявленных при лечении Навального, холинолитики имеют противоположное физиологическое действие: эти соединения блокируют возбуждение ацетилхолиновых рецепторов и, наоборот, подавляют проводимость ацетилхолиновых синапсов.