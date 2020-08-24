Омские врачи утверждают, что не нашли в организме Навального следов яда, обнаруженного врачами в Германии

Министерство здравоохранения Омской области утверждает, что во время госпитализации Алексея Навального были проведены исследования на широкий спектр синтетических веществ, в том числе ингибиторов, которые показали отрицательный результат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство.

Так в региональном Минздраве прокомментировали заявление берлинской клиники «Шарите» о том, что Алексея Навального отравили неопределенным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

В ведомстве отметили, что при поступлении Навального в больницу в Омске не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Заведующий токсикологическим отделением БСМП № 1 Омска Александр Сабаев сказал «Интерфаксу», что Навального проверяли в том числе на ингибиторы холинестеразы, и результат был отрицательным.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ имени Пирогова Борис Теплых сообщил «Интерфаксу», что российские врачи говорили о клинической картине отравления, но эта версия «подтверждения не нашла». Теплых добавил, что немецкие врачи используют при лечении Навального атропин, который российские медики ввели ему «в первые минуты после поступления».