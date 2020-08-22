Алексея Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». Главное

Капсула, в которой Алексея Навального перевозили из Омска в Берлин, на каталке у дверей клиники «Шарите». Берлин, 22 августа 2020 года Markus Schreiber / AP / Scanpix / LETA

Утром 22 августа Алексея Навального доставили на самолете в берлинскую клинику «Шарите». Эвакуацию специальным рейсом организовал фонд . Он же в 2018 году доставил в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного неизвестными лицами. Глава фонда Яки Бизила в интервью «Медузе» сказал, что операция по вывозу Алексея Навального была сопряжена со многими непредвиденными трудностями. Из аэропорта в клинику Навального сопровождал целый полицейский кортеж. Как заявил в интервью Deutsche Welle руководитель региональной сети штабов Навального Леонид Волков, расходы по эвакуации взяли на себя Борис Зимин, сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, и фонд Зимина. А в посте в фейсбуке вечером того же дня Волков поблагодарил правительство Германии и лично канцлера Ангелу Меркель, «обеспечивших международную поддержку, помогавших с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности».

Похоже, вывоз Алексея Навального из Омска в Берлин сопровождался целой спецоперацией. Когда самолет с Навальным прилетел в Берлин, некоторые СМИ и пользователи соцсетей по ошибке написали, что он приземлился в аэропорту Шенефельд. Оказалось, что на самом деле самолет медицинской эвакуации с Навальным на борту приземлился в другом месте. Немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники утверждает, что это была операция прикрытия ради безопасности пациента, а самолет сел на военной полосе берлинского аэропорта Тегель.

Состояние Алексея Навального стабильное, сообщили «Интерфаксу» в фонде Cinema for Peace. Однако с диагнозом до сих пор ничего не понятно. Накануне высказывались самые разные версии произошедшего — от намеренного отравления неизвестным веществом (гипотеза, на которой настаивают близкие и сторонники Навального) до случайного отравления алкоголем в сочетании с сильными лекарствами, последствий непродуманной диеты и даже острого приступа диабета (их высказывают многочисленные провластные СМИ и комментаторы). Минздрав Омской области уже после того, как Навальный покинул Омск, на своей странице «ВКонтакте» заявил, что в анализах пациента не были обнаружены «оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды», зато в моче нашлись следы алкоголя и кофеина. Главврач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский еще 21 августа рассказывал о «рабочих диагнозах» Навального. «Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, — это нарушение углеводного баланса, то бишь нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания», — говорил Мураховский.

На критику в адрес российских врачей, занимавшихся лечением Навального, ответил Борис Теплых, заведующий реанимацией Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, который прилетел из Москвы в Омск. В посте в своем фейсбуке Теплых описывает эту поездку как «сумасшедшие 36 часов без сна». Отсутствие однозначного диагноза и множество разных версий он объясняет тем, что медики отрабатывали все возможные варианты. «У родственников на руках есть подробная медицинская выписка с предположительным диагнозом, в ней все подробно изложено. — сказал Теплых „Медузе“. — Говоря о нарушении углеводного баланса, врачи обозначали направление поиска».

От новых лечащих врачей Навального из «Шарите» пока никаких новостей не поступало. Только в официальном твиттере клиники около полудня появилось сообщение, в котором клиника подтвердила прибытие нового пациента Alexei Anatoljewitsch Nawalny. Дальше в твите говорится, что врачи приступают к комплексной диагностике, и после консультации с семьей медики будут готовы сделать заявление о состоянии пациента. Но раньше понедельника 24 августа его ждать не стоит.

Алексей Ковалев