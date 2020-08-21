Основной рабочий диагноз, к которому склоняются врачи, лечащие Алексея Навального, — нарушение углеводного баланса. Об этом заявил главный врач больницы скорой помощи № 1 Омска Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, — это нарушение углеводного баланса, то бишь, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания», — сказал Мураховский.

Он также заявил, что в организме Навального не нашли оксибутираты и барбитураты, которыми, как сообщалось накануне, мог быть отравлен политик. «Мы за вчерашний день провели химико-токсикологическое исследование материалов. Могу точно сказать, что оксибутираты и барбитураты не обнаружены», — сказал Мураховский.

«То что идет в СМИ про химический компонент, который был взят экспертами на экспертизу. Я могу сказать, что это не биологический материал был взят. Это были взяты материалы с поверхности кожи, с одежды, с ногтей и так далее. Этот химический компонент, мы сейчас уже провели ряд консультаций, исследований — это обычная промышленная химия, которая используется, в частности например в пластиковых стаканчиках, которые все трогают», — добавил главврач.

Мураховский также заявил, что Навального нельзя перевозить, так как у него нестабильно тяжелое состояние: «Учитывая, что при взлете и посадке эта нестабильность может увеличиваться, она может увеличиваться и как в виде гемодинамических нарушений, так и в виде судорожного синдрома. Поэтому мои коллеги, коллеги из Москвы приняли решение, что рисковать жизнью нельзя. Очень много рисков. На сегодняшний момент его транспортировать нельзя»

Обновлено. «Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз», — заявила личный врач Навального и глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. В разговоре с «Медузой» она выразила уверенность, что нарушение обмена веществ вызвано отравлением токсичным веществом.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навального доставили в реанимацию. Он находится в коме.

Соратники Навального полагают, что его могли отравить, в частности, подмешав что-то в чай, который он выпил перед вылетом в томском аэропорту. Утром 21 августа они заявили, что транспортная полиция нашла в организме Навального смертельно опасный яд. В транспортной полиции это не подтвердили.

Соратники и семья Навального хотят перевезти его в клинику в Германию. Однако врачи запретили транспортировку пациента, ссылаясь на его состояние. Жена политика Юлия Навальная считает, что врачи пытаются помешать обнаружить вещество, которым отравили оппозиционера.