ФБК: полиция подтверждает, что в организме Алексея Навального обнаружен смертельно опасный яд

Обновление. Пресс-секретарь транспортной полиции Омска Юлия Шварц заявила «Открытым медиа», что не может официально подтвердить, что в организме Алексея Навального нашли опасный для окружающих яд. «Экспертиза еще идет. И пока у нас нет результатов», — сказала она.

Жена основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Юлия сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Об этом говорится в сообщении штаба Навального в Омске.

«Оно (вещество) опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы. Поэтому ей отказываются отдавать Алексея», — рассказали в штабе.

Название вещества, обнаруженного в организме Навального, не раскрывается, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. В транспортной полиции объяснили это «тайной следствия», сказал директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Ярмыш опубликовала видео с заявлением Ивана Жданова и Юлии Навальной. Супруга Навального рассказала, что не доверяет больнице скорой помощи № 1 Омска, в которой находится ее муж. Она считает, что врачи удерживают политика в клинике и не дают разрешение на его транспортировку на лечение в Европу, «чтобы то химическое вещество, которое находится в организме Алексея, исчезло».

Утром 21 августа главный врач омской больницы отказался выдать разрешение на перевозку Алексея Навального в клинику в Германии, поскольку тот находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен.

Врачи пока не сообщали диагноз Алексея Навального. Его соратники считают, что политика отравили токсинами.