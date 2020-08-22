Алексея Навального привезли в госпиталь «Шарите» в Берлине

Политика Алексея Навального доставили в госпиталь «Шарите» в Берлине. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Как отмечает издание со ссылкой на своего корреспондента, на территорию клиники въехал правительственный кортеж с несколькими скорыми, в одной из которых, судя по всему, находится Навальный.

Алексей Навальный утром 22 августа был доставлен в Берлин из Омска. Самолет за ним в Омск прилетел еще за сутки до этого — но омские врачи долгое время отказывались отпустить политика в Германию, ссылаясь на его нестабильное состояние.