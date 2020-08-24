Самолет, на котором Алексея Навального доставили в Германию, в аэропорту Берлин-Тегель. 22 августа 2020 года Michael Kappeler / DPA / AFP / Scanpix / LETA

Владимир Путин не участвовал в каких-либо переговорах или принятии решения о перевозке Алексея Навального на из Омска в Берлин. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вот расшифровка его ответов:

«Эхо Москвы»: А президент принимал участие в решении или каких-то переговорах о том, чтобы Алексея Навального из Омска доставили в ФРГ?

Дмитрий Песков: Нет. Это абсолютно не прерогатива президента. И мы собственно говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента.

«Эхо Москвы»: А международные переговоры на эту тему у президента были?

Дмитрий Песков: Нет. Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что безусловно в данном случае наши соответствующие власти сделали все очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения такие, формальности, связанные с вылетом, были решены очень быстро и без каких-либо проблем, собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного.

На самом деле президент России имел как минимум один международный телефонный разговор, касавшийся состояния здоровья оппозиционного политика.

21 августа Владимир Путин беседовал с финским коллегой Саули Ниинистё — как сообщала пресс-служба президента Финляндии, это был длинный разговор, посвященный ситуации в Беларуси и организации лечения Алексея Навального.

Позже в комментарии изданию Yle Ниинистё рассказал, что интересовался у российского президента, можно ли отправить Навального на лечение в Германию, на что Путин ответил, что политических препятствий для этого не существует.

В интерпретации Кремля президенты обсуждали только ситуацию в Беларуси и «некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений».