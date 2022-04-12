Политика Владимира Кара-Мурзу задержали за то, что он «изменил траекторию движения и ускорил шаг» при виде полицейских

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

11 апреля полиция Москвы задержала политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу из-за того, что он при виде полицейских якобы проигнорировал их требования. Об этом говорится в рапортах полицейских, которые опубликовал адвокат Вадим Прохоров. В обоих документах слово в слово повторяется, почему задержали политика:

Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт.

Вадим Прохоров, защищающий политика, утверждает, что Кара-Мурзу «уже ждали во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали».

Владимира Кара-Мурзу оставили на ночь в ОВД «Хамовники». На него составили административный протокол по статье о неповиновении полиции (19.3 КоАП). Протокол рассматривает Хамовнический суд Москвы. На момент публикации этой заметки решение по делу еще не вынесли.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Владимир Кара-Мурза — один из создателей Антивоенного комитета России, который после начала войны в Украине основали российские оппозиционеры и общественные деятели. Антивоенный комитет, в частности, призывал объявить военными преступниками политическое руководство России и генералов, участвующих в войне.

Читайте также

Война Сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Сорок восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь