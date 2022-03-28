Bloomberg решил отключить клиентов из России от терминалов, используемых для анализа рынка

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Агентство Bloomberg решило отключить клиентов из России от своих терминалов, которые являются одним из основных инструментов работы для участников финансового рынка. Об этом пишут РБК со ссылкой на источники и Frank Media.

По данным источников РБК, российских клиентов Bloomberg уже в устной форме предупредили об отключении, официально о решении будет объявлено 28 марта в 21:00 по московскому времени.

РБК пишет, что клиентов из России от терминалов отключат 3 апреля, Frank Media называет датой отключения 2 апреля.

Агентство Bloomberg ранее уже отключило от своих терминалов российские банки, на которые были наложены санкции из-за вторжения РФ в Украину.

Терминалы Bloomberg — платный сервис, стоимость подписки на который — не менее 2 тысяч долларов в месяц.

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