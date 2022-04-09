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Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

8 апреля в городе Буча в Киевской области Украины начали проводить эксгумацию тел людей, похороненных в братской могиле, которая во время российской оккупации появилась недалеко от церкви Андрея Первозванного.

Всего в братской могиле, по предварительной оценке, похоронены 67 человек, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. «Среди них — жертвы военных преступлений, погибшие от обстрелов и убийств», — утверждает прокурор. В Бучанском горсовете заявили, что «эти люди погибли во время российской оккупации».

Тела доставали из братской могилы с помощью лопат и автопогрузчика. Затем их осматривали криминалисты, которые пытались установить причину смерти и искали документы погибших людей. Все тела прятали в черные мешки и нумеровали. Эксгумацию проводили под крики местных жителей, ищущих пропавших родственников, сообщает УНИАН.

В день эксгумации Бучу посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Вместе с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем они наблюдали за тем, как тела извлекают из братской могилы.

За полдня, по сообщению местных властей, из братской могилы извлекли 18 тел. У 16 из них обнаружили огнестрельные ранения, еще у двоих — осколочные и огнестрельные ранения, рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. «Что это значит? Что гражданских убивали», — заявила она.

Братская могила в Буче — «одно из самых масштабных мест захоронения гражданских лиц, убитых оккупантами России», заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов. Вечером 8 апреля он сообщил, что 40 погибших из массового захоронения в Буче — это мирные жители в возрасте. Он не уточнил, сколько тел людей извлекли из братской могилы.

«Судебно-медицинские эксперты при осмотре предварительно отметили обнаруженные на телах погибших огнестрельные ранения в голову и тело. Это говорит о том, что многие мирные люди погибли непосредственно от выстрела из автоматического оружия или снайперской винтовки», — заявил глава областной полиции.

У прокуратуры есть свидетели, которые подтверждают, что «этих гражданских лиц военные РФ убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарством, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии», утверждает генпрокурор Ирина Венедиктова

По ее словам, перед следствием стоит задача установить каждого, кто убивал мирных жителей или «отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие». По словам генпрокурора, в материалах уголовного дела об убийствах в Буче — около 100 страниц данных российских военных, находившихся в Буче.

После ухода российских войск из Киевской области в СМИ и соцсетях появились фото и видео тел погибших на улицах Бучи и других городов региона. Люди были в гражданской одежде, некоторые — со связанными за спиной руками. Власти Украины обвинили в этом российских военных, власти РФ в ответ назвали сообщения об убийствах мирных граждан «провокацией».

Мэр Бучи Анатолий Федорук 7 апреля сообщил, что в городе погибли 320 мирных жителей. Власти Гостомеля и Бородянки — еще двух населенных пунктов Киевской области, где находились российские войска, — заявили о пропаже в общей сложности около 600 человек. Предполагается, что как минимум часть из них погибла, но их тела не нашли.

Газета Der Spiegel сообщала, разведка Германии перехватила радиопереговоры российских военных, в которых они обсуждали убийства мирных жителей в Буче. Разведка посчитала, что эти убийства могли стать частью «четкой стратегии» по «запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления».

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