Der Spiegel: немецкая разведка перехватила переговоры российских военных, обсуждавших убийства мирных жителей в Буче

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Федеральная разведка Германии перехватила радиопереговоры российских военных, в которых они обсуждали убийства мирных жителей в украинском городе Буча под Киевом. Об этом сообщает Der Spiegel (статья доступна подписчикам издания).

По данным издания, разведка доложила об этом парламенту 6 апреля. Среди материалов доклада были представлены несколько записей перехваченных переговоров. Так, в одном из диалогов военные обсуждали убийство велосипедиста, в другом радиосообщении мужчина говорит, что солдат сначала нужно допросить, а потом расстрелять.

Из перехваченных переговоров также следует, что убийства могли происходить и в других занятых российскими войсками населенных пунктах — в том числе в окрестностях Мариуполя, который находится в осаде уже несколько недель.

Немецкая разведка пришла к выводу, что убийства мирных жителей не были случайностью или низовой инициативой некоторых военных. Они, считает спецслужба, могли быть частью «четкой стратегии» по «запугиванию мирного населения и подавлению сопротивления», а участвовать в этом могли наемники из российской ЧВК «Вагнер».

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После того, как российские войска ушли из занятых ими населенных пунктов Киевской области, в СМИ и социальных сетях появились фото и видео тел погибших на улицах Бучи и других городов региона. Они были в гражданской одежде, некоторые — со связанными за спиной руками. Украинские власти заявили, что это убитые российскими войсками мирные жители. Российские официальные лица утверждают, что сообщения об убийстве мирных граждан под Киевом — «постановка» и «провокация», цель которых — сорвать мирные переговоры и оправдать санкции против России.

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