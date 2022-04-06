МИД РФ: «фейк» об убийствах в Буче создали для оправдания санкций

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Доказательств непричастности России к убийству мирных жителей в украинском городе Буча достаточно, чтобы закрыть тему с обвинениями в адрес Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Доказательств невиновности российской стороны представлено столько, что эта тема должна быть уже закрыта с этой точки зрения, но открыта с точки зрения прямого обвинения украинского режима и всех тех, кто ему в этом содействует или по чьей указке все это исполняется», — сказала она.

По словам представителя МИД РФ, «фейк» о Буче был создан, чтобы оправдать новый пакет санкций против России и осложнить или прервать переговоры Москвы и Киева.

Захарова повторила позицию российских властей о том, что пока российские военные контролировали город, ни один житель Бучи не пострадал. Она также обвинила западные СМИ в распространении дезинформации и «соучастии в преступлении в Буче».

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29 марта, после переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле, замглавы Минобороны РФ заявил, что Россия «кардинально сократит» военную активность на киевском и черниговском направлениях.

После того как российские войска ушли с занятых населенных пунктов Киевской области, в СМИ и социальных сетях появились фото и видео тел погибших на улицах Бучи. Они были в гражданской одежде, некоторые — со связанными за спиной руками. Украинские власти заявили, что это убитые российскими войсками мирные жители.

Минобороны РФ назвало фотографии и видео с погибшими из Бучи «очередной постановкой киевского режима». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «лживая провокация» в Буче была направлена на срыв мирных переговоров Москвы и Киева в тот момент, когда в них «забрезжил свет».

После сообщений о случившемся в Буче Евросоюз и США анонсировали новый раунд санкций против России. Президент страны Владимир Зеленский назвал события в Буче «геноцидом», но заявил о возможности продолжения переговоров с Москвой о мире.

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