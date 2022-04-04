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Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Бучи 4 апреля заявил, что с Россией становится «очень сложно разговаривать» после того, как на освобожденных от российских войск территориях находят тела убитых мирных жителей.

Чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встречи, тем хуже и для них, и в принципе для этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит. Очень сложно разговаривать, очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили . И ежедневно, вы понимаете, находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные. Поэтому считаю, что им нужно, если [у них] есть чем думать, то думать быстрее.

При этом Зеленский, как сообщает «Би-би-си», утвердительно ответил на вопрос, считает ли он возможным обсуждать заключение мира с Россией после убийств гражданских в районах, до недавнего времени находившихся под российским контролем. Президент Украины заявил, что для достижения мира нужна победа, которая может быть и дипломатической.

Тела десятков мирных жителей под Киевом были обнаружены после того, как российские военные покинули эти районы после нескольких недель оккупации. Фотографии и видео из этих населенных пунктов опубликовали не только власти Украины, но и международные информагентства.

Российские официальные лица утверждают, что сообщения об убийстве мирных граждан под Киевом — «постановка» и «провокация», организованная украинскими властями.

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